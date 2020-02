“MUSEI CHE RACCONTANO LA PUGLIA” : RUVO DI PUGLIA CONFERMATO CAPOFILA DI UNO DEI CINQUE HUB CULTURALI PUGLIESI 05/02/2020 Questa mattina negli uffici della Regione Puglia, l’Assessora Regionale alla Gestione e valorizzazione dei beni culturali Loredana Capone e l’Assessora alla Cultura Monica Filograno hanno sottoscritto il disciplinare tra Comune e Regione per la realizzazione della seconda edizione del progetto "I musei raccontano la Puglia".



Come già nella prima edizione, anche in forza degli ottimi risultati ottenuti nel 2019, Ruvo di Puglia è stata individuata come capofila di uno dei cinque hub culturali pugliesi.

Per il 2020 saranno a disposizione 40.000 euro che serviranno per realizzare attività di animazione e promozione per i tre musei che compongono l’hub guidato da Ruvo, ovvero il Museo del Libro di Ruvo, il Museo Diocesano di Molfetta e il MUDIMA Museo Diocesano Matronei di Altamura.



“La conferma del nostro ruolo di capofila – ha detto l’assessora Filograno – è un nuovo riconoscimento per il lavoro da noi svolto in questo campo in questi anni.

Grazie al Consigliere Regionale Enzo Colonna che ha lavorato per il rinnovo della misura, all'assessore Loredana Capone per la fiducia e all'ufficio cultura del nostro Comune e alla direzione dei musei cittadini di Ruvo per l’impegno, la professionalità e la dedizione.



Utilizzeremo le risorse che questo progetto ci mette a disposizione investendo soprattutto sulle persone che potranno realizzare attività con le scuole e in generale con una fascia d'età fra 0 e 13 anni. Arriveremo fino all'estate e al prossimo mese di ottobre con la partecipazione alla giornata F@Mu che il MiBACT lancia ogni anno per promuovere la frequentazione dei musei da parte delle famiglie.

Come sempre faremo del nostro meglio per promuovere cultura, educazione, progresso nella nostra città.” Luca Basso