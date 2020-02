Santa Maria di Leuca - LA DESTINAZIONE "DE FINIBUS TERRAE" SUL CATALOGO 2020 DELL'"OPERA ROMANA PELLEGRINAGGI" 07/02/2020 La Fondazione di Partecipazione Parco Culturale Ecclesiale “Terre del Capo di Leuca - De Finibus Terrae", promosso dalla Diocesi di Ugento – Santa Maria di Leuca comunica che sul Catalogo 2020 dell’ORP - Opera Romana Pellegrinaggi, che si può trovare online su www.operaromanapellegrinaggi.org, è presente la destinazione “De Finibus Terrae”.



La proposta di Santa Maria di Leuca è il primo risultato del Protocollo d’Intesa sottoscritto a Roma lo scorso gennaio tra Don Stefano ANCORA, Presidente del sodalizio salentino e Don Remo CHIAVARINI, Amministratore Delegato “Opera Romana Pellegrinaggi” che prevede di:



1)avviare un percorso di collaborazione comune volto a promuovere progetti condivisi in grado di dare maggiore valore al vasto patrimonio culturale che lega la tradizione religiosa al paesaggio e alle antiche Vie di pellegrinaggio; 2) sviluppare sinergie di filiera per supportare la nascita di prodotti culturali e turistici innovativi che seguono il calendario delle tradizioni popolari e religiose, con attenzione particolare al turismo lento e sostenibile; 3)promuovere, attraverso il turismo, quei valori quali l’accoglienza, la fratellanza, la cooperazione, tanto cari e promossi con gesti significativi da Don Tonino Bello, che giace nel cimitero di Alessano, inscritti nella Terra del Capo di Leuca protesa come arco di pace nel Mediterraneo; 4)coordinare le reciproche azioni al fine di rafforzare il rapporto tra il turismo e la cultura e avvicinare sempre di più i visitatori all’immenso bacino culturale del Salento e della Puglia.



Dal punto di vista operativo, si sperimenteranno proposte di valorizzazione del territorio legate alle feste patronali e ai maggiori attrattori culturali immateriali e una costruzione personalizzata dell’esperienza insieme all’ospite che potrà scegliere di modificare la proposta con un ventaglio di esperienze “wow” proposte dalla Parco Culturale Ecclesiale e dalle sue start up.



L’ORP - Opera Romana Pellegrinaggi, come attività istituzionale del Vicariato di Roma, la Diocesi del Papa, ha acquisito in ol¬tre 80 anni di attività, una sensibilità ed espe¬rienza uniche nell’organizzare pellegrinaggi verso i grandi Santuari Mariani, la Terra Santa, i luoghi della prima diffusione del Cristianesi¬mo, le principali mete dell’Europa Cristiana e le terre di missione in tutti i continenti.



Da sempre cura ogni aspetto del viaggio, permettendo al pellegri¬no di vivere un’esperienza signifi¬cativa per la propria vita. L’attenzione per il programma del pellegrinaggio inizia con la scelta di mete di alto valore spirituale e culturale, con percorsi interessanti, sicuri e rilevanti, con mezzi di trasporto effi¬cienti, con hotel moderni e confortevoli e non ultimo, con l’offerta di ampie disponibilità di date di partenza per tutte le destinazioni.