Psr, Agronomi e Forestali di Bari alla Regione: “Falsità sull’Elaborato prezzi e rese 07/02/2020 Psr, Agronomi e Forestali di Bari alla Regione:

“Falsità sull’Elaborato prezzi e rese, penalizzati aziende e tecnici che dichiarano dati reali”



L’Odaf Bari: “Bando viziato. Mai avallato quel documento, anzi, l’abbiamo bocciato in toto e non siamo stati ascoltati. Serve subito un’istruttoria a tappeto sulle pratiche della sottomisura 4.1.A per distribuire in maniera equa gli oltre 150 milioni di risorse”



Semi di cicoria che pesano tre volte di più dell’intera pianta e coltivazioni di sorgo da foraggio che sviluppano una incredibile produzione lorda vendibile di 312.000 euro ad ettaro. Sono fra i casi più eclatanti degli errori contenuti nell’Elaborato prezzi e rese licenziato dalla Regione Puglia, lo strumento con il quale si calcolano i fondi europei da assegnare alle aziende agricole. Con l’amministrazione regionale che, invece di correggere il tiro, paradossalmente accusa chi l’aveva allertata sugli errori di metodo. È dura la replica dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Bari (Odaf Bari) alla Regione, alle prese con due ricorsi al Tar per il bando della sottomisura 4.1.A del Piano di sviluppo rurale (Psr).



L’amministrazione se ne è lavata le mani accusando nelle memorie conclusionali il partenariato economico-sociale (di cui Agronomi e Forestali fanno parte) di aver avallato l’Elaborato prezzi e rese. “Una falsità, è tutto il contrario”, ha scritto il presidente dell’Odaf Bari Giacomo Carreras in una nota indirizzata al presidente della Regione Michele Emiliano, al direttore del Dipartimento regionale all’agricoltura Gianluca Nardone, alla direttrice dell’Autorità di gestione del Psr Puglia Rosa Fiore e al presidente del Tar Puglia Angelo Scafuri.



Il bando in questione fa parte della sottomisura 4.1.A del Psr che assegna oltre 150 milioni di euro alle aziende pugliesi per i miglioramenti in agricoltura, per cui c’è stata una partecipazione massiccia pari a circa quattro volte la dotazione finanziaria. Risorse indispensabili che, a causa di dati totalmente sballati contenuti nell’Elaborato prezzi e rese, stanno avvantaggiando indebitamente alcune aziende e penalizzando altre. La Fodaf Puglia (Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Puglia), in qualità di componente del comitato di sorveglianza e del partenariato economico-sociale, già a giugno del 2018 aveva bocciato in toto l’Elaborato, basato in larga parte su dati (spesso rivelatisi errati) comunicati dalle stesse aziende attraverso il discusso software Eip (Elaborato informatico progettuale). Ma la Regione è andata avanti per la sua strada, ignorando i suggerimenti degli esperti e addirittura accusando proprio quella parte del partenariato che la aveva allertata.



A fine gennaio 2020 i timori si sono concretizzati, quando gli Agronomi e Forestali hanno potuto per la prima volta prendere visione - grazie ai ricorsi presentati da una azienda seguita da un collega - dell’Elaborato prezzi e rese definitivo, adottato dalla Regione senza recepire le indicazioni. Gli errori sono macroscopici, in alcuni casi paradossali. Come per la cicoria per produzione di seme a cui è attribuita una capacità produttiva di 483 quintali/ettaro, mentre per quella da consumo fresco viene riportata una produzione di 158 quintali/ettaro, affermando in sostanza che il solo seme pesa 3 volte di più dell’intera pianta.



O come per il sorgo da foraggio che svilupperebbe una resa produttiva abnorme di 15.625 quintali/ettaro e una produzione lorda vendibile pari a 312.000 euro a ettaro. Un chiaro errore, “sicuramente commesso per colpa e non per dolo - evidenzia Carreras - che tuttavia determina sperequazioni nell’accesso ai fondi del bando. Un siffatto prezziario ha certamente avuto l’effetto di escludere aziende che hanno dato una rappresentazione reale delle loro performance aziendali e che loro malgrado si trovano a dover affrontare un lungo iter giudiziario per veder riconosciute le proprie ragioni; al contempo le aziende che hanno dichiarato le su riportate assurde produzioni si trovano, ingiustamente, a beneficiare dei contributi comunitari”.



“La Regione - conclude il presidente Carreras - si assuma le sue responsabilità e rimedi alla situazione avviando un’istruttoria a tappeto sulle pratiche della sottomisura 4.1.A per distribuire in maniera equa gli oltre 150 milioni di risorse. Le competenze ci sono, visto che sono stati assunti circa un centinaio di agronomi. Quello che serve ora è la volontà politica di rimediare all’errore”.