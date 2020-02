10 febbraio - IL NUOVO ROMANZO DI SIMONE PERRONE aka BLUMOSSO ALLA FELTRINELLI DI LECCE 10/02/2020 LUNEDì 10 FEBBRAIO PRESENTAZIONE DI SCHIENA CUCITA

Moderata da Davide Simeone, vedrà la lettura di alcuni passaggi del romanzo e l'esecuzione di alcune canzoni citate al suo interno e altre del repertorio di Blumosso







Schiena Cucita, il nuovo romanzo di Simone Perrone (aka Blumosso) per Kimerik edizioni, sarà presentato ufficialmente lunedì 10 febbraio alle ore 18:30 alla Feltrinelli di Lecce. Durante l'incontro, moderato da Davide Simeone, l'autore intervallerà la lettura di alcuni passaggi del romanzo all'esecuzione di alcune canzoni citate al suo interno e ad altre del repertorio di Blumosso. Schiena Cucita porta alla luce il lato oscuro dei rapporti, mette in risalto la malvagità di cui è capace l'essere umano quando la sua visione del mondo si distorce a causa di un trauma. Schiena Cucita pone l’accento sul peso della rinuncia, sul tradimento, sugli effetti che, talvolta, l’idealizzare una persona desiderata portano ad agire sul modo di pensare e di vivere la propria vita; sui rischi che si corrono dando fiducia alle persone sbagliate.



Schiena cucita è acquistabile nelle librerie e al seguente link:https://www.kimerik.it/SchedaProdotto.asp?Id=3679



In Schiena cucita il sentimento e la follia sono spesso molto vicini e il confine è talvolta così labile da non riuscire a contenerne i margini. Succede quindi che le emozioni si mischiano, si confondono senza più essere riconoscibili.

La storia si sviluppa secondo due piani di narrazione: quello del protagonista,Carlo Barrassi (che ritroviamo qui dopo averlo conosciuto nel primo romanzo dell’autore Spremuta d’arancia a mezzogiorno– Lupo editore) che racconta gli eventi secondo il suo punto di vista, e quello del narratore onnisciente che narra i fatti per quelli che realmente sono.

Un romanzo accattivante che svela al lettore le sue intenzioni sapientemente, rendendolo spettatore senza poter restare indifferente.





Quando stai per morire, la prima reazione è lottare contro le perdite, provare a opporsi pur subendole, fino a che non impari a lasciarti andare.



Simone Perrone è il nome di battesimo del cantautore Blumosso.

Laureato in Lingue e Letterature Euro Mediterranee presso l’Unisalento, è conosciuto al pubblico soprattutto per la sua attività musicale e per il disco In un baule di personalità multiple, pubblicato nel 2018.

Debutta come romanziere nel 2015 con il libro Spremuta d’arancia a mezzogiorno (Lupo editore). Schiena cucita è il suo secondo romanzo.