EVENTO per IL GIORNO DEL RICORDO - 10 FEBBRAIO A LECCE PRESSO MUSEO FAGGIANO SU MEMORIA DONNE E SALENTINI INFOIBATI 09/02/2020 Gli eccidi perpetuati nelle foibe sono un chiaro esempio della barbarie umana, quella barbarie istigata dall’ideologia regionalista, alimentata dal malcontento popolare, strumentalizzata per dar vita a totalitarismi e oligarchie governative incapaci di misurarsi col rispetto della vita altrui.



Il silenzio durato tutti questi anni è la forma di maggior negazione per quanto avvenne, ne ha depistato la ricerca della verità storica e manipolato le coscienze. A tal proposito, nota è la frase del presidente Giorgio Napolitano pronunciata in occasione delle celebrazioni del 2007: «non dobbiamo tacere, assumendoci la responsabilità dell’aver negato, o teso a ignorare, la verità per pregiudiziali ideologiche e cecità politica, e dell’averla rimossa per calcoli diplomatici e convenienze internazionali».



Anche il professore triestino Paolo Barbi (DC), deceduto a Napoli nel 2011 e sensibilissimo verso le vicende storiche che interessarono le regioni del nord-est italiano, denunciò apertamente l’oblio nel quale la Nazione aveva relegato le “Foibe”. Egli paragonò questo atteggiamento a una vera e propria “congiura del silenzio” la quale, seppur meno drammatica degli eccidi, era per quelle popolazioni ancor più amara e demoralizzante.



Negli ultimi anni, tuttavia, sono particolarmente intense e ricche di risultati le ricerche per il ristabilimento della verità in merito a quei drammatici giorni ma è ancor ben lontana e imprecisa la stima del numero dei morti infoibati.

Laura Brussi Montani è un’italiana di Pola, oggi città croata, testimone di non pochi episodi avvenuti tra il 1945 e il 1947. Lei si definisce “Esule di Pola dal 1947” ovvero dall’anno in cui, dopo la strage di Vergarolla (1946) e in seguito all’invasione dei partigiani jugoslavi (1945), molti italiani, già perseguitati, esodarono in quanto apparve ormai chiaro che le speranze del ritorno dell’Istria all’Italia erano ormai vane. In questi giorni la signora Brussi ha fornito un elenco di 198 pugliesi infoibati e trucidati (1).



La lista è di grande interesse perché, come successo per i tanti nostri partigiani della Resistenza Italiana, il sacrificio di quegli uomini confuta la convinzione, per molto tempo mantenuta, di un “Sud” ben lontano dai veri fatti di sangue successi nell’Italia centro-settentrionale durante la Seconda Guerra Mondiale.



Tra i 198 nomi, 117 sono uomini originari del Salento – 29 di Taranto e provincia, 27 di Brindisi e provincia e ben 61 di Lecce e provincia – ma, nostro malgrado, per molti di essi non sono state ancora recuperate delle notizie biografiche. Speriamo, comunque, che esso sia da stimolo a quanti vorranno completare il lavoro iniziato dalla signora Brussi.



(LE) Lecce: Micalella Carlo, Caputo Giuseppe Raffaele, Citi Giovanni, Michele Bruno, Leone Quintiliano, Mannino Vittorio, Persico Pasquale, Rubino Italo Cosimo, Mastropietro Cosimo, Nascè Francesco – Alliste: Piscopello Amleto – Bagnolo del Salento: Magurano Antonio – Botrugno: Pedone Giovanni – Calimera: Tommasi Donato – Caprarica: Centonze Giuseppe, Turco Giuseppe – Carmiano: Zoccali Angelo Francesco – Casarano: Addelico Pino, Pino Adelino – Castrì di Lecce: Raho Paolo – Castrignano del Capo: Giacca Michele – Corigliano d’Otranto: Romano Antonio – Corsano: Chiarello Rocco Nicola – Galatina: Tundo Francesco Domenico, Rollo Rocco, Pano Tommaso – Galatone: Centolanze Pompeo Biagio, De Paolo Antonio – Gallipoli: Gabellone Vittorio Mario, Liaci Antonio, Monsellato Italo, Antonacci Nicola, Maggio Augusto, Misciali Emanuele, Zucchini Franco, Diaferia Achille – Maglie: Donno Tancredi Rocco – Matino: Rosetto Carlo – Monteroni: Torsello Amedeo, Manfreda Gino – Nardò: De Benedictis Torquato, Olmo Giuseppe, De Carolis Luigi – Nociglia: Pedone Giovanni – Poggiardo: Paiano Raffaele Luigi – Racale: Basurto Benvenuto Antonio, Culiersi Tommaso – Ruffano: Corsini Angelo – San Cesario: Armentano Cosimo, Antonio Zilli, Cosimo Serra Salvatore, Gigante Vincenzo, Gigante Antonio, Palmieri Armando – Squinzano: Marzo Giulio – Surbo: Malatesta Angelo – Taviano: Cataldo Settimio, Perrone Cosimo – Tricase: Morciano Salomone, Caloro Giuseppe – Uggiano la Chiesa: De Benedetto Ernesto. (BR): Brindisi: Lucon Aldo Battista Giovanni, Del Cocco Fortunato, Menduni Giorgio – Cellino San Marco: Mazzotta Giacinto – Cisternino: Innocenti Ettore Pistone, Convertino Ignazio- Francavilla Fontana: Del Cocco Antonio – Latiano: Spinelli Gaetano – Mesagne: Di Serio Antonio Giuseppe, Franco Cosimo, De Renzis Giannetto, Falcone Cosimo – Montalbano di Fasano: Guarini Pasquale – Oria: Sabba Cosimo, Monaco Emilio – Ostuni: Melossi Melpignano Giovanni, Pacere Agostino, Aurisicchio Francesco, Quartulli Francesco, Tanzariello Rocco, Sartori Giuseppe, Minetti Giuseppe – San Vito dei Normanni: Ancora Domenico, Mingolla Vitantonio, Miccoli Francesco – Torchiarolo: Pagliara Antonio. (TA): Taranto: Gasparini Giovanni Battista, Caracciolo Elda Milano, Miceli Alfonso, Rotondo Vito, Guardone Italo, Fiore Vittorio, Intrito Vito, Nascone Vito, Cozzato Pietro, Coda Mario, Lo Papa Gaetano, Ventura Giorgio, Mastrocinque Nicola, Ladiana Francesco, Rizzitello Antonio – Castellaneta: Ranaldi Albano Antonio, Semeraro Andrea – Crispiano: Sportelli Umberto – Fragagnano: Summa Cosimo – Ginosa: Cantore Luigi – Grottaglie: Dubla Silvio, Chianura Ciro, Pinto Ciro Francesco – Manduria: Di Lauro Vincenzo Pietro, Scialpi Gregorio Salvatore, Brunetti Antonio – Mottola: Leogrande Giovanni Antonio – San Marzano: Miccoli Rocco Ciro – Sava: Picchieri Cosimo.