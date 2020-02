16 Febbraio - "GIANNINO STOPPANI DETTO BURRASCA" DELLA COMPAGNIA LAZIALE SETTIMO CIELO - Leverano (Le) 16/02/2020 Domenica 16 febbraio - ore 17:30

Teatro Comunale - Via Menotti, Leverano (Le)

Ingresso 5 euro

Info 3495860045 - 3711417559 - 3494638560

www.teatrolegiravolte.it



DOMENICA 16 FEBBRAIO, AL TEATRO COMUNALE DI LEVERANO, IL PROGETTO "ALTRI LUOGHI, ARTE E CULTURA" DEL TEATRO LE GIRAVOLTE SOSTENUTO DA PERIFERIE AL CENTRO PROPONE LO SPETTACOLO "GIANNINO STOPPANI DETTO BURRASCA" DELLA COMPAGNIA LAZIALE SETTIMO CIELO.



Domenica 16 febbraio (ore 17:30 - ingresso 5 euro) per "Altri luoghi, arte e cultura", progetto del Teatro Le Giravolte sostenuto da “Periferie al Centro", secondo appuntamento al Teatro Comunale di Leverano, in collaborazione con Teatro delle Rane.



In scena Giannino Stoppani detto Burrasca, spettacolo della compagnia laziale Settimo Cielo di Giacomo Sette con Gloria Sapio e Maurizio Repetto e le musiche di Andrea Cadauro. Una riscrittura della storia e del personaggio che prende spunto dalla vena ribelle dell’eroe di Vamba per raccontare la difficoltà di essere bambini in un mondo oppresso dalle regole degli adulti. Non è sempre facile capire che cosa gli altri si aspettino da te.



Ma Giannino è sostenuto da tanta buona volontà e prima o poi le cose tornano a posto, del resto, si sa, alla burrasca, segue sempre la quiete. Gianburrasca, non è solo un enfant terrible che gioca ad imbarazzare e sovvertire un mondo degli adulti fatto di rigida disciplina e opportunismo; lui è un ragazzino di cuore, generoso, vitale, leale e sensibile. I suoi pensieri e proponimenti sono profondi, intelligenti, emozionali, coraggiosi, espressi in azione dai suoi dispetti, dalle burle con cui stravolge il mondo dei grandi.



"Altri luoghi, arte e cultura" del Teatro Le Giravolte, proporrà sino a giugno tra Leverano, Copertino e Aradeo, una rassegna teatrale itinerante per famiglie, ragazzi e bambini con musica, laboratori teatrali per grandi e piccoli, reading letterari, incontri e camminate culturali. Il progetto è sostenuto da “Periferie al Centro – Intervento di Inclusione culturale e sociale” promosso dal Teatro Pubblico Pugliese e dalla Regione Puglia – Assessorato all’Industria Turistica e Culturale e Assessorato alle Politiche Giovanili e realizzato in collaborazione con le amministrazioni comunali ospitanti e con Teatro delle Rane, Libera Compagnia e Vele Racconto.



A Leverano la rassegna proseguirà sabato 29 febbraio (ore 20:30 - ingresso 5 euro), con Sulle ali dell'immaginario dell'associazione Teatro delle Rane, un omaggio a Gianni Rodari con Elisa Albano, Marilù Valentino, Stefania Spagnolo, Ludovica Zecca, Karola Nestola, Duilio Romanelli per la regia di Antonio Dell’Anna. Domenica 15 marzo (ore 17:30 - ingresso 5 euro) il Teatro le Giravolte sarà in scena con Matilde, la balena mangiaspazzatura di e con Francesco Ferramosca e Amelia Sielo. Domenica 29 marzo (ore 17:30 - ingresso 5 euro) Cenerentola. Across the universe di Compagnia La Luna Nel Letto e Tra Il Dire E Il Fare per la regia di Michelangelo Campanale. Giovedì 23 aprile (ore 20:30) nel centro storico spazio alla Lectura Dantis mentre venerdì 29 maggio in contrada Fattizze festa finale dei laboratori per bambini, giovani e adulti.



Tra marzo e aprile (date ancora da confermare) a Copertino saranno ospitati alcuni spettacoli (Arriva Giufà di Teatro Naturale, Meravigliosamente del Teatro delle Forche, Il Meraviglioso viaggio di Ulisse del Teatro Le Giravolte, Transumanza di Fabrizio Pugliese), incontri con Nicola Savarese e Antonio Errico, reading letterari e altri appuntamenti. Il progetto si concluderà dal 3 al 7 giugno ad Aradeo con gli spettacoli "Guerra fichi e balli" con Rocco Nigro, Renato Grilli, Francesco Massaro e Laura De Ronzo (mercoledì 3), "Voci da scirocco. Storie e immagini da una traversata" del Teatro Le Giravolte (giovedì 4), "Come tu mi vuoi" diretto da Giancarlo Luce e tratto da due racconti di Tommaso Pincio e Christian Raimo (venerdì 5), le feste finali dei laboratori "La solitudine del villaggio" a cura della Libera Compagnia Teatrale di Aradeo con la partecipazione di Bruno Tognolini (sabato 6) e "Cammina Cammina" a cura del Teatro Le Giravolte (domenica 7).



Info 3495860045 - 3711417559 - 3494638560

www.teatrolegiravolte.it