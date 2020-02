Budapest - KARATE Campionati europei. La leccese Rizzo vince per l'Italia 11/02/2020 Gloria per la Puglia agli europei giovanili di Budapest dove l’Italia ha battuto in finale la Spagna nel kata, categoria Juniores



E’ stata la rivincita dell’ultimo europeo quando la stessa squadra venne beffata in finale proprio dagli Iberici. Stavolta Orsola D’Onofrio Elena Roversi e la leccese Michela Rizzo, ribaltano la classifica e dopo ben 8 anni riportano in Italia l’oro in una competizione che vedeva sfidarsi ben 13 nazioni.





Alla kermesse continentale nel complesso hanno partecipato 52 paesi con 1155 atleti. Una gara tutta in salita, considerata la qualità delle squadre partecipanti e già detentrici di numerosi titoli.



Nelle eliminatorie la squadra italiana si trova a fronteggiare i padroni di casa d’Ungheria, la Serbia, la Russia e la Francia (bronzo ai recenti mondiali). Per l’Italia la conferma più importante della propria superiorità giunge però in finale, quando è riuscita a battere la Spagna campione del mondo in carica, titolo conquistato lo scorso novembre a Santiago del Cile. Le azzurre, guidate dal Coach della Nazionale italiana di Kata Femminile m° Tiziana Costa, hanno eseguito dei Kata che hanno fatto la differenza su quelle delle avversarie e, infine, un'applicazione (bunkai) esplosiva, corretta, creativa e performante che ha conquistato all’unanimità il giudizio dei 7 giudici e dell’affollatissimo palazzetto Olympic Centre Arena