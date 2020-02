E’ UFFICIALE: MTB GARDA MARATHON E RALLY DI SARDEGNA INTERNATIONAL MTB FIRMANO L’INTESA! 14/02/2020 9° RALLY DI SARDEGNA

International Mountain Bike

OGLIASTRA - SARDEGNA - ITALY

1-5 Giugno 2020









Sarà quello della bellissima terra d’Ogliastra, tra costa e montagne della Sardegna centro-orientale, il mare che in un post sui social veniva citato con la frase: “E se unissimo le acque del Lago di Garda con il Mare? ATTENZIONE, arriva la seconda notizia-bomba! Stiamo preparando le ruspe!”



Dopo la notizia che la Mtb Garda Marathon sarà prova valida per il Campionato Regionale Veneto 2020, e che la gemella Granfondo Mtb Città di Garda sarà Campionato Nazionale per il Tricolore ACSI, un’altra notizia-bomba aleggiava nell’aria, e da oggi la conferma ufficiale del sodalizio.



Le due importanti gare Venete, che come detto saranno a numero chiuso, infatti i posti saranno limitati al numero di 1200 iscrizioni per la Marathon, e ad 800 per la Granfondo, decidono di varcare i confini del Lago, e fanno gemellaggio con una gara a tappe che ha una caratteristica principale in comune: un territorio spettacolare, vero Paradiso per gli amanti della mountainbike.



E mentre patron Maurilio Cavalieri e Gian Domenico Nieddu, della Good Looking Entertainment Sport, sigillano l’intesa, possiamo già fornire i dettagli della prestigiosa simbiosi stipulata.

I premi più sostanziosi sono due:

• Alla squadra più numerosa partecipante alle competizioni del 5 aprile a Garda, verrà omaggiato un buono da euro 200,00 per un’iscrizione “woman” al Rally di Sardegna International Mtb;

• Alla 2^ squadra più numerosa partecipante alle competizioni del 5 aprile a Garda, verrà omaggiato un buono da euro 200,00 per un’iscrizione “man” al Rally di Sardegna International Mtb.

E se ciò non bastasse, ecco la vera “chicca” per tutti gli altri:

• A tutti i 2000 stimati partecipanti alla Mtb Garda Marathon ed alla Granfondo Mtb Città di Garda, verrà omaggiato un buono di ben euro 70,00 per un’iscrizione al Rally di Sardegna International Mtb.

Oltre a questo è già attiva per tutti i partecipanti al Rally di Sardegna International Mtb una convenzione molto accattivante, con scontistiche che riguardano sia i viaggi con i traghetti che gli Hotels, con anche un prezzo particolarmente privilegiato per gli accompagnatori!

Per avere tutti i dettagli, e soprattutto per vedere le bellissime immagini e filmati della scorsa edizione del Rally di Sardegna International Mtb, vinto nell’assoluto da Nicolas Samparisi di Ktm Alchemist Selle Smp Dama, basterà collegarsi al sito dedicato alla favolosa gara a tappe, che si svolgerà nel territorio d’Ogliastra tra il primo ed il 5 giugno 2020, con conferenza stampa, briefing, presentazione degli atleti e cena di benvenuto già dalla domenica 31 maggio.



Consigliamo pertanto di viaggiare la notte tra il sabato e la domenica, soprattutto con la tratta Livorno/Golfo Aranci o Livorno/Olbia, con la comodità di cena e cabina con bagno sul traghetto.



Di solito l’arrivo in porto è previsto per la mattina presto, ed una comoda superstrada vi condurrà alla location della manifestazione.



Saranno due esperienze meravigliose, tra Lago, montagna … e mare! Una stagione perfetta ed indimenticabile vi aspetta, magari anche in compagnia della famiglia o degli amici. Non perdete questa occasione!



E visto che la data del 5 aprile si avvicina sempre di più, e che i posti sono limitati, ricordiamo le fasce di sconto previste per le iscrizioni all’edizione 2020 di Mtb Garda Marathon e Granfondo Mtb Città di Garda:



Marathon:

fino al 08.03.2020, uomini € 40 donne € 35;



Dal 09.03.2020 al 04.04.2020, uomini € 45, donne € 35.



Granfondo:

Fino al 08.03.2020, uomini € 35, donne € 30;



Dal 09.03.2020 al 04.04.2020, uomini € 39, donne € 34.



In attesa di altri dettagli, vi invitiamo a visitare il sito internet e la pagina Facebook dedicati alla Mtb Garda Marathon ed alla Granfondo Città di Garda.



www.mtbgarda.it

www.facebook.com/GranfondoCittaDiGarda