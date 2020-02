Bitonto (Bari) - Lunedě, inaugurazione della Cittadella del Bambino finanziata dal Bando Periferie 15/02/2020 Bando Periferie: Decaro e Abbaticchio inaugurano a Bitonto

la Cittadella del Bambino, opera finanziata con i fondi del progetto “Periferie Aperte”



Lunedi 17 febbraio, alle ore 9.30, in via Giovanni Falcone e Paolo Borsellino (c/o Villa Sylos – ex Contessa), a Bitonto il sindaco metropolitano, Antonio Decaro, e il sindaco di Bitonto, Michele Abbaticchio, inaugurano la Cittadella del Bambino, un’importante opera pubblica realizzata nella zona 167 del Comune barese grazie ai fondi del progetto “Periferie aperte”, presentato dalla Città metropolitana e finanziato nell’ambito del Bando Periferie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La Cittadella del Bambino è nata dalla riqualificazione di un edificio storico del 1800, Villa Sylos, abbandonato al degrado ed atti vandalici, circondato da un parco secolare, dove sono state anche posizionate alcune sculture dell’artista bitontino, Franco Sannicandro.



All’inaugurazione interverrà il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

L’intervento, dell’importo complessivo di 1 milione e 280 mila euro, ha interessato la zona 167 alla periferia di Bitonto, un tessuto urbano a rischio, dove sono state realizzate diverse nuove opere pubbliche: oltre alla Cittadella del Bambino, un grande spazio a misura dei più piccoli con il suo monumentale parco, anche uno skatepark ed un nuovo parco giochi in via Berlinguer.



Le opere si aggiungono agli interventi avviati già dal 2012 dall’Amministrazione comunale di Bitonto, sempre nella zona 167, dove, a seguito della riqualificazione di terreni abbandonati e aree degradate, sono stati creati parchi, punti sport, aree di sosta e aree gioco per bambini.