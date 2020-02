Lecce - Pugliapromozione al BTM 2020 con un ricco programma di appuntamenti 19/02/2020 Apre i battenti domani a Lecce la VI edizione di Business Tourism Management







Loredana Capone: “Una manifestazione importante per lo sviluppo turistico e imprenditoriale della regione Puglia”



Lecce, 19 febbraio 2020. Pugliapromozione partecipa a Lecce, dal 20 al 22 febbraio 2020, a BTM, Business Tourism Management, VI edizione di una manifestazione internazionale, organizzata dall' agenzia 365 giorni in Puglia, che nell' edizione 2019 ha accolto 8mila visitatori, 150 espositori, 55 buyer da tutto il mondo. L’agenzia regionale del turismo è presente con uno stand che accoglie i visitatori che partecipano alla fiera - operatori professionali, produttori, organizzatori di eventi culturali, tour operator, agenzie di viaggi e anche startup e aziende che applicano nuove tecnologie - con un infopoint e uno spazio incontri e conferenze che prevede un ricco programma di appuntamenti. Dopo l’inaugurazione della Fiera alle 11.00 domani 20 febbraio, il primo incontro con Pugliapromozione nella Main Hall su “La Puglia che non ti aspetti. La strategia regionale verso il 2025” con l’Assessore all’Industria Turistica e Culturale, Loredana Capone, Aldo Patruno, Direttore Dipartimento Turismo e Cultura Regione Puglia, Laura Marchetti, Coordinatrice scientifica del progetto “Le starde della Fiaba” e docente dell’Università di Foggia, Luigi De Luca, Coordinatore dei Poli Bibliomuseali Regione Puglia, Silvia Pellegrini, Dirigente della Sezione Valorizzazione del Territorio Regione Puglia, Luca Scandale, Dirigente Pianificazione Strategica Pugliapromozione, Nancy Dell’Olio, Ambasciatrice della Puglia e dei pugliesi nel mondo.

“Anche quest' anno BTM rappresenta un' occasione per scoprire destinazioni originali, trend emergenti, nuovi modi di vivere il viaggio, idee per viaggiatori di ogni tipo – dichiara l’Assessore Loredana Capone - Una buona occasione di incontrarsi e fare network per i principali attori del settore turistico, buyer e seller, enti, esperti, operatori turistici: dal confronto fra domanda e offerta possono generarsi nuove strategie di marketing per la crescita del territorio pugliese. In particolare si punta sulla enogastronomia: la Puglia risulta essere la terza regione italiana preferita dai foodie, i turisti enogastronomici”.

A seguire gli incontri organizzati dall’Agenzia regionale del turismo si svolgeranno nella saletta dell’area Pugliapromozione con la partecipazione dell’Assessore all’Industria Turistica e culturale Loredana Capone. Si parlerà alle 12.00 di Borsa lavoro turismo dell'Ente Bilaterale, incontro al quale saranno presenti anche Matteo Minchillo, Direttore Generale ad Interim di Pugliapromozione e Giuseppe Chiarelli, Vice Presidente Ente Bilaterale Turismo; alle 15.00 di CIS - Codice Identificativo di Struttura con la presenza della Sottosegretaria On. Lorenza Bonaccorsi, incontro al quale saranno presenti anche Patrizio Giannone, Dirigente settore Industria turistica e culturale e Livio Chiarullo, Responsabile Ufficio Osservatorio Pugliapromozione; alle 16.30 si parlerà di Innovazione Start up Turismo, con Bianca Bronzino, Ufficio Innovazione Pugliapromozione e Miriam Giorgio, Rup Pugliapromozione.

Venerdì 21 febbraio alle 10.00 incontro su InPuglia 365, al quale saranno presenti anche Miriam Giorgio, Rup Pugliapromozione, Flavia Leone, Ufficio Valorizzazione Pugliapromozione e Bianca Bronzino, Ufficio Innovazione Pugliapromozione; alle 11.30 si parlerà di Servizi digitali per le guide e gli accompagnatori turistici, a cui parteciperanno anche Stefania Mandurino, Consulente Pugliapromozione, Bianca Bronzino, Ufficio Innovazione Pugliapromozione;alle 12.30 incontro su Pro Loco - Unpli Puglia Presentazione del volume "Puglia tutto l'anno", a cui parteciperanno anche Stefania Mandurino,Consulente Pugliapromozione, Rocco Lauciello, Presidente UNPLI Puglia e Rocky Malatesta, Consulente Pugliapromozione; alle 15.00 La destinazione Sud Salento, incontro a cui parteciperanno ancora Stefania Mandurino, Consulente Pugliapromozione; Massimo Lecci, Sindaco di Ugento.

Intervengono i Sindaci dell'area del sud Salento e Studenti dell'ITS Turismo Puglia; alle 16.00 Firma del disciplinare "CORRI AL MUSEO" del Comune di UGENTO, con Silvia Pellegrini, Dirigente Sezione valorizzazione territoriale Regione Puglia; alle 16.30 Il prodotto enogastronomico e Il nuovo volto delle masserie di Puglia, con Michele Bruno, Presidende Puglia Expò e Rocky Malatesta, Consulente Pugliapromozione; alle 17.15 I Progetti PIIN e le start up del turismo, con Ottavia Grassi, Funzionario Pugliapromozione e Manuela Lenoci, Ufficio Promozione Pugliapromozione.

Sabato infine sarà la volta alle 10.00 di Le nuove professioni del turismo, alle 11.00 Il cineturismo in Puglia, e infine alle 12.00 Puglia loves Family, un marchio per una destinazione family-friendly.