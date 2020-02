[PHOTOGALLERY] Bari - NONNO ASCOLTAMI! UDITO ITALIA ONLUS CONTROLLI GRATUTI PER I DEFICIT UDITIVI IN 8 OSPEDALI DI 7 CITTÀ 19/02/2020 IN PUGLIA MARTEDÌ 3 MARZO CONTROLLI GRATUTI PER I DEFICIT UDITIVI IN 8 OSPEDALI DI 7 CITTÀ

GORGONI: “DOPO LE PIAZZE APERTE DELLO SCORSO ANNO, È LA VOLTA DEGLI OSPEDALI APERTI”

IN ITALIA I DISTURBI UDITIVI COLPISCONO IL 12,1% DELLA POPOLAZIONE, CIRCA 7 MILIONI DI ITALIANI



Il 3 marzo prossimo, otto presidi ospedalieri, in sette città pugliesi, apriranno le porte per ospitare la campagna di controlli gratuiti organizzata da ‘Nonno Ascoltami! Udito Italia Onlus’. Un’intera giornata dedicata alla prevenzione dei deficit uditivi, in occasione della Giornata mondiale dell’udito dell’Oms (Organizzazione mondiale della Sanità).



È l’iniziativa Ospedali aperti – Controlla il tuo udito, realizzata in collaborazione con gli specialisti dei reparti Otorinolaringoiatria delle strutture ospedaliere aderenti. Screening uditivi, senza prenotazione, e specialisti a disposizione per mantenere in salute l’udito e per prevenire un disturbo che, in Italia, colpisce sette milioni di persone, ovvero il 12,1% della popolazione.



I dettagli dell’iniziativa sono stati presentati questa mattina presso la Presidenza della Regione Puglia a Bari da Giovanni Gorgoni, direttore generale dell’Agenzia regionale strategica per la Salute e il Sociale, Francesca Bottalico assessore al Welfare del Comune di Bari e Valentina Faricelli, presidente di Nonno Ascoltami! - Udito Italia Onlus.



“Dopo le piazze aperte di ottobre scorso è la volta degli ospedali aperti con cui la Puglia si riconferma partner leader della campagna Nonno ascoltami – ha detto Giovanni Gorgoni direttore generale ARESS – per controlli gratuiti e uditivi. Vorrei ricordare che la Puglia è la regione italiana che ha fatto molte più visite, nella scorsa edizione, controllando nelle piazze un gran numero di cittadini. Su un totale complessivo di 5047 cittadini italiani visitati durante la scorsa edizione, ben 883 erano pugliesi, cioè il 17,50% del totale, la percentuale più alta”.



“Stavolta – ha continuato Gorgoni - è possibile il 3 marzo eseguire controlli uditivi gratuitamente presso otto ospedali della Regione Puglia. Chiunque quindi avesse mancato l'appuntamento a ottobre scorso, può cogliere l'opportunità di farlo in questa giornata. È un atto d' amore verso se stessi”.



“I deficit uditivi – ha concluso il direttore dell’ARESS - non hanno nulla di vergognoso. Esattamente come siamo abituati ad andare dall'oculista quando abbiamo dei deficit di vista, così dovremmo fare anche per controllare eventuali deficit uditivi. È importante farlo perché pone il deficit uditivo potrebbe creare problemi di inclusione sociale e di relazione con i propri parenti, colleghi e amici e, in qualche caso, anche porre un problema di sicurezza soprattutto se si ha la patente di guida oppure se si svolgono delle mansioni lavorative in cui sentirci bene è molto importante”.



Valentina Faricelli, presidente di Nonno ascoltami! Udito Italia onlus ha sottolineato come “la giornata di prevenzione del 3 marzo nasce proprio in occasione del World Hearing Day che l’OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, celebra in tutto il mondo per sensibilizzare l'opinione pubblica su questo disturbo trascurato, facile invece da affrontare e individuare”.



Hanno partecipato alla conferenza stampa anche Michele Barbara, direttore UOC di Otorinolaringoiatria del Dimiccoli di Barletta, Domenico Petrone, direttore UOC di Otorinolaringoiatria del Di Venere di Bari, Silvano Vitale, dirigente medico UO di Otorinolaringoiatria del Vito Fazzi di Lecce, Rocco Ortore dirigente UO di Otorinolaringoiatria di Casa sollievo della sofferenza Opera di Padre Pio a San Giovanni Rotondo e Paolo Petrone, referente scientifico di ‘Nonno Ascoltami!’.





DATI SUI DEFICIT UDITIVI

In Italia i disturbi uditivi colpiscono il 12,1% della popolazione (circa 7 milioni di italiani). Ad esserne colpiti sono soprattutto gli anziani, ma negli ultimi anni si sta registrando un significativo aumento di ipoacusici anche nella classe di età intermedia (dai 46 ai 60 anni) e proprio l’Oms ha lanciato l’allarme sui rischi di danni permanenti all’udito che corrono i giovani (oltre un miliardo nel mondo) a causa di un uso improprio dei dispositivi audio.



Purtroppo l’udito una volta danneggiato non può essere recuperato. Per questo la prevenzione è l’arma più importante ed efficace.



In molti scelgono però di non curarsi: il 47% degli italiani non ha mai effettuato un controllo uditivo (negli ultimi 5 anni solo il 38% lo ha fatto).



L’Oms il 3 marzo di ogni anno celebra il World Hearing Day, una giornata dedicata alla sensibilizzazione e alla conoscenza del tema dei disturbi uditivi, così diffusi e in rapido e preoccupante aumento eppure del tutto sottovalutati.







ELENCO STRUTTURE OSPEDALIERE PUGLIESI CHE ADERISCONO ALLA GIORNATA DI PREVENZIONE:



- Bari U.O.C. di Otorinolaringoiatria - Ospedale ‘Di Venere’ (dalle 9:00 alle 13:00) - Tel. 0805015080

- Bari U.O.C. di Otorinolaringoiatria - Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari (dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17) a sportello

- Monopoli (BA) U.O. di Otorinolaringoiatria – Ospedale ‘San Giacomo’

- Barletta (BAT) U.O.C di Otorinolaringoiatria - Presidio Ospedaliero ‘Mons. Dimiccoli’ (ore 9:00 - 16:00). Tel. 0883.577188.

- Brindisi Reparto di Otorinolaringoiatria - Ospedale ‘A. Perrino’ (dalle 10 alle 13) – 0831537342

- Foggia U.O.C. di di Otorinolaringoiatria - Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti (ore 9:00 - 12:00). Tel. 0881.736277.

- San Giovanni Rotondo (FG) U.O. di Otorinolaringoiatria I.R.C.C.S. Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza (ore 9:00-13:00 - 14:00-16:00). Tel. 0882-410283.

- Lecce U.O. di Otorinolaringoiatria - Ospedale ‘Vito Fazzi’



Per maggiori informazioni, consultare il sito in continuo aggiornamento ospedaliaperti.nonnoascoltami.it