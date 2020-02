Bari - REGIONE PUGLIA E ARESS PRESENTANO A BARI IL RAPPORTO “L’USO DEI FARMACI IN ITALIA” 21/02/2020 RAZIONALIZZAZIONE SPESA

FARMACEUTICA IN PUGLIA



VENERDÌ 21 FEBBRAIO FIERA DEL LEVANTE PADIGLIONE 152 DELLA REGIONE PUGLIA DALLE ORE 9.30 E PER L’INTERA GIORNATA

L’INTERVENTO DEL PRESIDENTE EMILIANO È PREVISTO ALLE ORE 12.30 CIRCA



"L'uso dei farmaci in Italia" è un rapporto che illustra i dati di consumo e di spesa dei medicinali in Italia e fornisce approfondimenti sul consumo dei farmaci per età e genere, sulle differenze regionali e sulle categorie terapeutiche a maggiore prescrizione nell'anno di osservazione. La pubblicazione annuale è a cura dell'Osservatorio Nazionale sull’impiego dei Medicinali (OsMed) dell’Agenzia Italiana per il Farmaco (AIFA).



La Regione Puglia, specificatamente il Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, in collaborazione con l'Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale, ha organizzato venerdì 21 febbraio presso il padiglione 152 della Fiera del Levante, per l’intera giornata, un convegno di presentazione del rapporto, quale strumento di analisi a supporto delle politiche regionali finalizzate all'appropriatezza prescrittiva ed alla razionalizzazione della spesa in materia di farmaci.



L'edizione che sarà presentata è quella relativa all'anno 2018, pubblicata a luglio 2019.



Ad arricchire l’ultima edizione, due nuove sezioni, la prima sull’uso dei farmaci nelle popolazioni fragili e la seconda sugli indicatori per il monitoraggio dell’appropriatezza d’uso, oltre che materiale di approfondimento sulla compartecipazione alla spesa farmaceutica da parte del cittadino e sull’acquisto privato di medicinali (https://www.aifa.gov.it/rapporti-osmed ).



Nel corso dell'evento saranno presentati da parte di AIFA specifici indicatori relativi alla Puglia, con approfondimenti sulle principali categorie terapeutiche in temini di consumi sia nel canale dell'assistenza farmaceutica convenzionata sia nel canale degli acquisti diretti di farmaci (distribuzione diretta e consumi ospedalieri ed ambulatoriali).



Seguiranno interventi con il punto di vista di alcuni prescrittori regionali con riferimento in particolare ai farmaci biologici e agli antibiotici ed una tavola rotonda finale con la partecipazione di farmacisti, medici e direttori generali delle ASL pugliesi.



L'evento, di assoluto rilievo, rappresenta un momento di condivisione e confronto, corroborato dai dati dell'AIFA e dal benchmark con le altre Regioni, sulle politiche regionali attivate negli ultimi anni per razionalizzare ed ottimizzare la spesa farmaceutica al fine di poter assicurare al contempo la sostenibilità del Servizio Sanitario Regionale e l'accesso a trattamenti terapeutici innovativi ad alto costo ad un numero sempre maggiore di assistiti.