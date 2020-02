Lecce - INAUGURATA A UNISALENTO LA PRIMA SEZIONE UNIVERSITARIA DELL’ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA 21/02/2020 È stata inaugurata questa mattina all’Università del Salento la prima sezione universitaria dell’INAF - Istituto Nazionale di Astrofisica. Nella sala conferenze del Rettorato sono interventi per l’occasione, tra gli altri, il Rettore dell’Università del Salento Fabio Pollice, il Presidente dell’INAF Nicolò D’Amico e il responsabile della sezione salentina dell’INAF Francesco Strafella. Presenti inoltre il Sindaco di Lecce Carlo Salvemini, l’Assessore regionale a Formazione e lavoro Sebastiano Leo, il Direttore del Dipartimento Sviluppo economico innovazione e istruzione della Regione Puglia Domenico Laforgia, Christina Plainaki per l’Agenzia Spaziale Italiana e Matteo Angarano dell’azienda pugliese attiva nel settore spaziale SITAEL.



La collaborazione dell’INAF, principale Ente di Ricerca italiano per lo studio dell’Universo, con l’Università del Salento nasce dal consolidamento di un’esperienza ormai cinquantennale nel campo degli studi e della didattica nel campo dell’Astrofisica e delle Scienze spaziali. Del 1969 è l’istituzione della Facoltà di Scienze presso l’allora Università di Lecce, oggi Università del Salento, mentre il 1973 ha segnato l’inizio delle attività del Laboratorio di Astrofisica e l’attivazione di un curriculum astrofisico per la laurea in Fisica. Nel 1993 hanno preso il via le attività legate allo Spazio con la partecipazione allo sviluppo della missione interplanetaria Mars94. Numerosi i laureati e dottori di ricerca che hanno ottenuto successi e posizioni prestigiose nel settore.



«Questa giornata vede realizzarsi una nuova importante tappa nella storia poco più che ventennale del nostro Istituto Nazionale di Astrofisica», commenta il Presidente D’Amico, «L’inaugurazione della prima sezione universitaria dell’INAF è un passo fondamentale per rafforzare la presenza sul territorio dell’INAF, che è già attivo con le sue strutture in molte regioni italiane. Questa sezione, che rafforza una proficua collaborazione già presente tra l’Ateneo salentino e l’INAF, permetterà una reciproca crescita in ambito scientifico ma potrà fungere anche da volano per le imprese locali del settore».



«L’inaugurazione della sezione leccese dell’INAF è contestualmente un punto di arrivo di un percorso intrapreso nei primi anni Settanta e un punto di partenza per nuovi progetti e iniziative», sottolinea il Rettore Pollice, «Rappresenta il riconoscimento del valore delle ricerche condotte nella nostra Università. Un’attività che non assurge agli onori della cronaca, che non fa audience, ma costituisce una delle ricchezze del nostro territorio ed è il risultato dell’impegno di tanti valenti ricercatori che, pur a fronte di risorse finanziarie scarse e incostanti, riescono a ottenere risultati incredibili, spesso lavorando in condizioni molto difficili. Avere l’INAF in UniSalento significa confermare una collaborazione già esistente con l’Istituto e rafforzare il ruolo del nostro Ateneo nelle reti nazionali e internazionali della ricerca, contribuendo così al rilancio del nostro territorio. La nuova sede INAF si inserisce così perfettamente nella nostra idea di Università del Salento che vuole e deve essere un faro culturale, un gateway tra il locale e il globale. Dobbiamo produrre cultura, rivendicare quello che può e deve essere il Salento, costruire attorno alla conoscenza un progetto. Il percorso è già avviato e vede la collaborazione dei più importanti attori istituzionali, come dimostra la presenza qui oggi della Regione Puglia e del Comune di Lecce, a conferma di una coesione istituzionale che ci fa essere fiduciosi nelle possibilità di sviluppo del Salento».



Nel pomeriggio, sempre presso il Rettorato, è previsto un ricco programma curato da ricercatori di INAF e di UniSalento e dedicato a illustrare a cittadini e studenti le attività di ricerca, didattiche e divulgative che si svilupperanno sul territorio grazie alla presenza della Sezione INAF.