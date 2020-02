23 febbraio - Andrea Martina presenta il suo romanzo dal titolo “La terza stagione” - Lecce 23/02/2020 Domenica 23 Febbraio 2020 alle ore 18.00, Andrea Martina e il suo romanzo dal titolo “La terza stagione”, edito da Edizioni Esperidi, saranno ospiti della rassegna letteraria “Storie da Te”, presso la Cioccolateria Bramo (Via Don Minzoni 120) di Cerignola. Nella presentazione di questo nuovo lavoro l’autore si esibirà in un monologo teatrale di circa 35-40 minuti in cui verranno affrontati alcuni aspetti della storia e dei protagonisti agganciandoli all’attualità, tra cinema, culto dell'immagine e giornalismo.

Info: tel. 0885 746169



Il libro. Dopo quindici anni di assenza dalle scene, Tom Vega ritorna al successo vincendo il suo primo Golden Globe come protagonista della serie televisiva GreyZone, della quale è prevista la terza e ultima stagione. L’attore, ormai sulla cresta dell’onda, riceve la lusinghiera proposta di un film sulla vita di George Michael in cui è stato scelto come protagonista. Amelie, giovane truccatrice di Tom Vega fin dall’inizio della serie, insoddisfatta dall’ambiente cinematografico, decide di chiudere con quel mondo e dedicarsi a tempo pieno alla sua vera passione: la pittura. Fa questa scelta tenendo all’oscuro Tom per il quale, nel tempo, ha iniziato a nutrire un sentimento che va al di là dell’amicizia. Lara, grazie a una solida gavetta nella cronaca locale, ha trovato la sua strada nel giornalismo, ma soffre la scomoda realtà di un mestiere sottopagato, senza orari e avaro di gratificazioni professionali. Scoraggiata da questo modo di lavorare, accetta la profumata offerta di Sunny Day, trasmissione pomeridiana di intrattenimento, nota per il suo approccio sensazionalistico. A pochi giorni dalla messa in onda della terza stagione, Sunny Day, fa una rivelazione sul passato oscuro di Tom destinata a stravolgere in pochi giorni la vita dei tre protagonisti. Copertina di Paolo Solazzo.



L’autore. Andrea Martina (San Pietro Vernotico 1990) vive a Cellino San Marco: è scrittore, sceneggiatore, autore teatrale. È autore dei romanzi Fratelli di Strada (Il Filo, 2012) e C'è chi dice No (Lupo Editore, 2015), mentre per il teatro ha scritto e interpretato gli spettacoli Il Gigante - La vita nel carbone (2015), Amata Terra Mia - Domenico Modugno prima del mito (2016) e Sulle Strade dei Briganti (2019).

L’incontro fra libri e teatro lo ha portato a realizzare lo spettacolo “Il Mediterraneo di De André, da cui è stato tratto l’omonimo saggio pubblicato nel 2017, protagonista di un lungo tour di presentazioni che, in tutta Italia, hanno superato le cento repliche.

Nel 2019 si laurea in Lettere Moderne presso l’Università del Salento. Collabora con LOST – L’Osservatorio delle Serie Televisive dell'Università del Salento. La Terza Stagione è il suo terzo romanzo.