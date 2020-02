L’IPSIA di Barletta e i volontari di Dico NO alla droga Puglia insieme contro le sostanze stupefacenti. 22/02/2020 Continuano le attività di prevenzione per gli studenti pugliesi





Barletta – Stamattina i volontari dell’associazione Dico NO alla droga Puglia hanno fatto tappa all’Istituto Professionale di Stato Industria e Artigianato ARCHIMEDE di Barletta per una conferenza educativa su droga e alcol. “Con questo incontro ho capito che prima di prendere una decisione devo pensare alle conseguenze.” e “Queste informazioni mi serviranno molto per le scelte che prenderò in futuro.”



Questi sono alcuni dei commenti entusiastici degli oltre 40 studenti presenti alla conferenza. Educare le future generazioni alla verità sulle droghe è un imprescindibile dovere sociale e culturale. Un impegno che sta a cuore anche ai dirigenti e professori dell’Istituto Professionale “Archimede” che da mesi organizzano incontri educativi sulle dipendenze presso la loro scuola con la collaborazione di Dico NO alla droga Puglia.



I volontari hanno trattato l’argomento delle sostanze stupefacenti mostrando ai ragazzi dei video e delle slide che spiegano che cosa sia una droga esattamente, come agisce, le cause della tossicodipendenza e quali sono gli effetti a breve e lungo termine di ogni sostanza.



Infine hanno consegnato gli opuscoli gratuiti di prevenzione sulle varie droghe che danno dati specifici relativi ad ogni sostanza come Marijuana, Cocaina, Ecstasy, Abuso di Alcol, Eroina ecc.



I volontari vogliono trasmettere ai giovani e agli adulti, che dalla droga si può uscire, come hanno raccontato alcuni relatori, ma soprattutto che ci si può anche non entrare! Infatti i volontari sostengono che, come scrisse l’umanitario L. Ron Hubbard: “L’arma più efficace nella guerra contro le droghe è l’istruzione.” Per questo da anni si occupano di prevenzione, così da raggiungere i ragazzi prima che lo facciano spacciatori e droga.



Per coloro che desiderano ricevere maggiori informazioni o organizzare conferenze di prevenzione scrivere a noalladrogapuglia@gmail.com .