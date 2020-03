Valenzano - Piantumazione dei primi 600 alberi di melograno presso i terreni confiscati alla mafia in contrada Marrone 05/03/2020 PIANTUMAZIONE FRUTTETO FORTUNALE PRESENTAZIONE “FATTORIA DEI PRIMI” TERRENI CONFISCATI VALENZANO Domenica 8 Marzo 2020 – Ore 10.00 presso Terreni Confiscati – Valenzano (Ba)



A trentasei anni dalla nascita della Legge 646, Rognoni – La Torre, prevale l’impegno di restituire i beni confiscati alla criminalità organizzata a persone che possano attuare processi di riutilizzo sociale. Gli Immobili confiscati in Italia sono circa 17.000 (Fonte http://www.benisequestraticonfiscati.it/), 88 dei quali sono a Valenzano. La volontà di ridefinire in un contesto di legalità la valorizzazione economico-sociale di un bene restituito è il segnale di vitalità e di riscatto che le comunità possono giocare nel segno della costruzione di capitale sociale diffuso capace di alimentare fiducia diffusa e tendenza alla cooperazione. Né parleremo insieme ai rappresentanti istituzionali il giorno 8 Marzo pv – Ore 10.00, presso i “terreni confiscati in contrada Marrone a Valenzano” a cui chiederemo di partecipare alla piantumazione dei primi 600 alberi di melograno del progetto Fattoria dei Primi. Un albero per ogni maglione è stata l’idea di Ivan Aloisio con la sua azienda Fortunale per contribuire attraverso la vendita di maglioni in lana biologica all’acquisto degli alberi. Il progetto della fattoria sociale “dei Primi” nasce dalla aggiudicazione del bando che il comune di Valenzano emise nel luglio del 2018 per l’affidamento dei circa 26 ha confiscati durante l’operazione Domino al progetto presentato dalla cooperativa sociale agricola Semi di Vita. La cooperativa sociale Semi di Vita, nasce nel 2011 con la coltivazione di un orto urbano sociale attraverso la collaborazione di persone diversamente abili e continua con la gestione di un terreno privato di circa 2 ettari certificato biologico nel quartiere popoloso di Japigia. La sperimentazione volta all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, agevolato dal connubio con l’agricoltura, è uno strumento che si è dimostrato adatto alla riabilitazione morale dei coinvolti nel progetto. Il progetto Fattoria dei Primi ha un cronoprogramma della durata di dieci anni, con obiettivi a medio lungo termine che prevedono processi formativi e lavorativi per produrre prodotti biologici valorizzando l’identità territoriale avendo come ulteriore elemento distintivo la sostenibilità.



Al momento confermata la partecipazione del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, l’Assessore al Territorio Alfonso Pisicchio. Pio La Torre amava definire la 646/82 una “legge per la democrazia”, uno strumento al servizio dei cittadini coadiuvati dallo Stato. Grazie a questa legge, oggi, il bene torna comune.