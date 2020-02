Kitesurf: Morga premiato a Roma nelle sede del Coni 24/02/2020 Per il pugliese Paolo Morga continuano le soddisfazioni. Nella mattinata di sabato 22 febbraio alle 10:30 nei locali del Coni Nazionale a Roma si è tenuta la premiazione dei “Campioni nazionali Wave 2019”. Paolo infatti è stato premiato, insieme ai big più forti del Kite italiano, dal presidente del Cki Mirco Babini.



Il presidente ha confermato la gara in Puglia il prossimo marzo vista la grande partecipazione e organizzazione dello scorso anno. Un traguardo importante per la nostra Regione che per il secondo anno consecutivo farà da scenario per una delle tappe del campionato.



Le tappe del prossimo “Campionato italiano wave 2020” saranno tre: in Puglia, in Sicilia e la finale in Sardegna nel mese di ottobre. Si è parlato anche dei nuovi e futuri progetti che porteranno il Kitesurf ad imporsi sempre di più sulla scena sportiva. Una grande emozione per il nostro Paolo essere premiato e continuare a portare alta la bandiera della Puglia e dell’Italia.



Paolo è pronto ad affrontare il nuovo campionato, si è allenato intensamente durante le vacanze natalizie sia a Capo Verde con Airton Cozzolino (campione del mondo) che qui in Puglia, una delle più belle regioni in Italia dove allenarsi e praticare questo sport.