POLO MUSEALE DELLA PUGLIA MIBACT SOSPENDE LA DOMENICA GRATUITA DI MARZO IN TUTTA ITALIA 25/02/2020 POLO MUSEALE DELLA PUGLIA

DOMENICA 1 MARZO 2020

#DOMENICALMUSEO





Si comunica che, domenica 1 marzo 2020 sarà sospesa l’iniziativa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo che prevede in tutta Italia l’ingresso gratuito nei musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura dello Stato ogni prima domenica del mese.