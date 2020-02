[PHOTOGALLERY] Campionato Italiano Juniores Karate Tre medaglie per lla Puglia 22-23 febbraio 2020 25/02/2020 Nell’ultimo fine settimana si sono tenuti al Pala Pellicone, presso il Lido di Ostia, i campionati italiani di karate categoria Juniores, specialità kumité. La Puglia torna dalla trasferta romana con tre importanti medaglie.



L’oro di Mario Ciminello, il bronzo di Giuseppe Leone e l’argento di Gemma Di Bari. Nella prima giornata di kumitè è toccata ai maschi e la Puglia ha brillato, appunto, con Ciminiello (Fiamme Cremisi di Foggia) che ha vinto sei incontri su sei nella categoria 61 kg.



Sfortunato, invece, Leone (Team Leone di Foggia) che ha vinto 5 incontri ma si è giocato l’oro per una squalifica comminata negli ultimi decimi di secondo di una gara che conduceva per 2-1. E quello è stato l’unico punto ricevuto in tutto il torneo iridato. Infine l’argento di Gemma di Bari (della Okinawa Taranto con Setaro-Ciarloni-Di Bari) piegata in finale solo da un atleta della nazionale italiana appena rientrata dai campionati europei.



Sia Leone che la Di Bari hanno gareggiato nella categoria Juniores sfruttando una norma del regolamento che consente ai cadetti all’ultimo anno (14 anni) di gareggiare anche nella categoria superiore (fino a 17 anni). Curiosità: tutti e tre gli atleti erano allenati dai rispettivi padri, oggi maestri di Karate ma atleti ai loro tempi.



Conclude il quadro della puglia il risultato ottenuto dalla Fudoshin di Michele Giuliani che piazza due atleti al quinto posto. Si tratta di Paolo De Chirico (-68kg) e Giorgio Romanini (-83kg). Il piazzamento consente a entrambi di partecipare di diritto alle prossime finali del campionato Italiano e di entrare nel novero degli atleti di interesse nazionale.