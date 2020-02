EXTERNA SBARCA A BARI Dal 4 all’8 Marzo alla Fiera del Levante di Bari 25/02/2020 A Bari è iniziato il conto alla rovescia per “Externa”, la più importante fiera nazionale dedicata al settore dell'arredamento all'aperto. L'evento, dopo 10 edizioni di successo a Lecce, sbarca per la prima volta alla Fiera del Levante. L'appuntamento è la prossima settimana: da mercoledì 4 marzo fino a domenica 8.

Oggi alla sede della presidenza della Regione Puglia la presentazione ufficiale con l'Assessore regionale al Turismo Loredana Capone e il Sindaco di Bari Decaro. Entrambi hanno sottolineato il coraggio degli organizzatori di investire in nuovi progetti per allargare gli orizzonti della manifestazione e puntare su nuovi bacini d'utenza.

Per il suo esordio barese infatti la rassegna è stata pensata più in grande con circa 20.000 metri quadrati di superficie espositiva e centinaia di aziende che presenteranno le loro proposte in fatto di outdoor: dai mobili da giardino alle piscine, dalle coperture ai rivestimenti per gli spazi esterni. Un ampio ventaglio di soluzioni capace di soddisfare tutti i gusti e tutte le tasche, riservato non solo agli addetti ai lavori ma anche ai privati, sempre più interessati ad un settore che è in continua evoluzione, sempre ricco di novità. Intanto fervono i preparativi nel quartiere fieristico di Bari e cresce anche l'attesa per le cinque archistar che saranno ospiti della manifestazione nell'ambito dello spazio Meet Externa, un luogo simbolico a forma circolare, realizzato nel cuore della fiera per organizzare mostre ed eventi culturali. “Una zona franca - ha sottolineato in conferenza stampa il vice presidente dell'Ordine degli Architetti di Lecce Flavio De Carlo - per celebrare il culto del design”.

In programma una serie di workshop e incontri tematici con i nomi più importanti dell'architettura come Fabio Novembre, Alessandro Melis, Stefano Boeri, Raffaello Galiotto e Marco Pozzoli, giornate di studio che serviranno tra l'altro ai professionisti del settore per il rilascio dei crediti formativi.

"Il valore della manifestazione - ha rimarcato Paolo D'addato, Presidente dell'Ordine degli Architetti della provincia Bat- sta proprio nel proporre insieme ai classici spazi espositivi momenti culturali dedicati alla formazione". Tesi questa condivisa dal Prof. Giuseppe Fallacara, docente al Politecnico barese, altra istituzione coinvolta quest'anno nell'organizzazione di Externa.

"Una fiera dedicata alla creatività pugliese e alla bellezza della nostra terra" ha detto l'Assessore Capone ammirando il logo scelto per la presentazione dell'evento, un profilo femminile disegnato con dei petali di fico d'india. Un plauso alla manifestazione anche dal Sindaco di Bari Decaro lieto di ospitare quest'anno l'importante appuntamento fieristico che sposa perfettamente la vocazione turistica del territorio con una nuova filosofia di vita sempre più legata al concetto di benessere e bel vivere all'aperto.

"Sulla manifestazione - ha tenuto a precisare Corrado Garrisi, ideatore di Externa - incombe però l'incognita legata al Coronavirus che ha già fatto saltare numerosi eventi commerciali e sportivi che prevedono la partecipazione di un gran numero di persone".

"Per il momento - ha detto il Sindaco Decaro- Bari e la Puglia non sono interessate dall'emergenza ma, la situazione è in costante divenire ed è probabile che nei prossimi giorni, se non nelle prossime ore, possa coinvolgere anche il nostro territorio”. “In quel caso - ha concluso l'Assessore Capone - la manifestazione subirebbe un doveroso rinvio”.