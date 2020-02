Gli archistar a Bari per celebrare la cultura del design e dell’architettura 26/02/2020 11° edizione. Dal 4 marzo a Bari, al “Meet Externa”, ideato dal Politecnico di Bari









Bari, 26 febbraio 2020 - Fabio Novembre, Alessandro Melis, Stefano Boeri, Raffaello Galiotto, Marco Pozzoli, assieme ai docenti di design e architettura del Poliba, sono alcuni nomi degli archistar che animeranno mostre e conferenze della 11° edizione di “Externa”, Fiera nazionale dell’arredo degli spazi esterni, in programma dal 4 all’8 marzo al quartiere fieristico di Bari. Manifestazione che si avvale della Direzione artistica e Comitato scientifico guidati dal Politecnico di Bari.



All’interno della fiera, agli architetti verrà destinato uno spazio ad hoc, denominato “Meet Externa”. Di forma circolare, progettato dai docenti di architettura del Politecnico, avrà l’obiettivo di creare un luogo-piazza di passaggio e di incontro di molti interventi culturali. Pensato per essere costruito in materiali riciclabili al 100% l’anello rappresenterà per Giuseppe Fallacara e Flavio De Carlo, docenti del Poliba “una sorta di corona laurea insignis per celebrare la cultura del design e dell’architettura anche e soprattutto all’interno di un luogo prettamente a scopo commerciale”.

“Meet Externa”, ospiterà due mostre e una zona per le conferenze. La prima mostra sarà rappresentata da una selezione di stampe dei disegni visionari del professor Alessandro Melis, curatore del Padiglione Italia alla prossima Biennale di Architettura di Venezia 2020. Durante l’opening della mostra sarà presentata, in anteprima, la prima monografia sui disegni di Alessandro Melis, a cura di Giuseppe Fallacara e Marco Stigliano, docenti Poliba, edita da D Editore, Roma. La seconda mostra sarà composta invece da grafiche e prototipi al vero di oggetti d’esterno, progettati da Giuseppe Fallacara e realizzati da aziende artigianali del Salento.

Lo spazio delle conferenze, che riempirà esattamente il cerchio a metà, condividendo l’altra metà con lo spazio per l’esposizione dei prototipi, sarà il luogo riservato all’ascolto e alla visione di una serie di lectures tenute da grandi nomi del design e dell’architettura internazionali: Fabio Novembre, Alessandro Melis, Stefano Boeri, Raffaello Galiotto, Marco Pozzoli. Sono previsti gli interventi dei rappresentanti del Politecnico di Bari, degli ordini degli Architetti PPC di Puglia e Basilicata, oltre che da esponenti di primo piano della politica pugliese. Un ulteriore contributo in termini di idee e di contenuti sarà proposto dal Comitato scientifico, composto da docenti del Politecnico di Bari, dall’Università di Palermo e da liberi professionisti.

L’obiettivo di “Meet Externa Bari 2020” sarà quello di mostrare che con la cultura dell’architettura e del design è possibile interpretare i nuovi bisogni, le nuove letture sociali e indirizzare, di conseguenza, l’economia verso cambiamenti necessari, precursori di nuove possibili rinascite economiche e finanziarie, dal turismo al paesaggio, dalla città alla casa sino all'oggetto d’arredo.