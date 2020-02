Mountain Bike - Trofeo Eracle-Memorial Vito Palmisano, cresce l’attesa ad Alberobello per la terza edizione 27/02/2020 Ad Alberobello si torna in corsa in mountain bike con la terza edizione del Trofeo Eracle con il patrocinio dell’assessorato allo sport della città dei Trulli e in programma domenica 1°marzo.

L’entusiasmo oramai alle stelle sta agevolando il grande lavoro organizzativo svolto dall’Eracle Mtb portandosi in dote la soddisfazione dei partecipanti e degli addetti ai lavori della mountain bike pugliese ragion per cui il Trofeo Eracle è entrato a far parte quest’anno del Challenge XCO Puglia come prova jolly che assegna un bonus di punti in quanto gara di cronometro a coppie.

La manifestazione è nata per ricordare il compianto presidente Vito Palmisano, al fine di raccogliere fondi per sostenere l'Associazione Fibrosi Cistica Onlus (sezione di Alberobello). Il ricavato sarà infatti interamente devoluto a tale associazione che nella città dei Trulli è molto operativa e concreta nelle sue attività, la cui collaborazione è stata fondamentale per il concretizzarsi manifestazione che ritorna a distanza di 15 anni.

Si gareggia sulla distanza di 17,5 chilometri per le categorie master e solo 8 chilometri per gli esordienti e gli allievi con partenza e arrivo all’interno del Camping Bosco Selva, cuore pulsante di tutto lo svolgimento della manifestazione con partenza è fissata alle 9:30.

Un programma ricco non solo con le ruote grasse a tenere banco nella giornata di domenica: tra le iniziative collaterali, il Camping ospiterà laboratori e attività per i più piccoli che saranno portate avanti in loco da varie associazioni del territorio oltre all’allestimento di un mini percorso di mountain bike.