5 marzo - I SOLITI IGNOTI al Teatro Orfeo di Taranto 05/03/2020 I SOLITI IGNOTI

al Teatro Orfeo di Taranto:



VINICIO MARCHIONI e MASSIMO DE SANTIS

adattamento teatrale di

ANTONIO GROSSO e PIER PAOLO PICIARELLI

tratto dalla sceneggiatura di

MARIO MONICELLI, SUSO CECCHI D’AMICO, AGE & SCARPELLI

con

AUGUSTO FORNARI, SALVATORE CARUSO, VITO FACCIOLLA, ANTONIO GROSSO, IVANO SCHIAVI, MARILENA ANNIBALLI

scene

LUIGI FERRIGNO

costumi

MILENA MANCINI

luci

GIUSEPPE D’ALTERIO

musiche

PINO MARINO

regia

VINICIO MARCHIONI



Era il 1858 quando il grande schermo accolse per la prima volta quello che sarebbe diventato un cult della commedia italiana: I soliti ignoti. Il capolavoro del grande Mario Monicelli, impreziosito ulteriormente da due mostri sacri come Mastroianni e Gassman, riprende vita al Teatro Orfeo di Taranto il 5 marzo con la regia di Vinicio Marchioni.

Ci prepariamo così a rivivere le gesta maldestre ed esilaranti di un gruppo di ladri improvvisati, che sbarcano sulle scene, rituffandoci nell'Italia povera ma vitale del secondo dopoguerra. L'adattamento è fedele alla meravigliosa sceneggiatura di Age e Scarpelli, senza rinunciare a trovate di scrittura e di regia per rendere moderna quell'epoca lontana.

Gli eroi di Monicelli erano gente semplice, ladruncoli sgangherati, criminali da strapazzo. Peppe, pugile balbuziente in disarmo, Tiberio, un papà che guarda il figlio mentre la moglie è in galera, Mario, bonaccione perditempo, il siciliano Ferribotte e l’affamato Capannelle. E, su tutti, il “maestro” Totò.

Quella de I soliti ignoti – come ha sottolineato lo stesso Marchioni – è una storia bella e necessaria, che tratta un argomento drammatico (la povertà del dopoguerra è una piaga che resiste ancora oggi) con una leggerezza che si mescola, inevitabilmente, alla nostalgia per un'Italia ormai passata.

“Spero che gli spettatori possano uscire dal teatro con gli stessi sentimenti che provo io dopo una visione del film: divertiti, commossi e perdutamente innamorati di quei personaggi indimenticabili. Adattare un classico – afferma Marchioni – è sempre una sfida rischiosa e difficile. Ma sono le sfide che vale la pena vivere, insieme ai miei compagni di strada.”

I biglietti per lo spettacolo sono disponibili presso il botteghino del Teatro Orfeo in via Pitagora, 80 a Taranto, a partire dalle ore 18,00 tutti i giorni; oppure presso Box Office e Pausa Caffè.

Info 0994533590 – 3290779521

-Platea e prima galleria > Euro 40

-Seconda galleria e platea laterale > Euro 35

-Terza galleria > Euro 30

