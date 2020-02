Bitonto intitola ad Angelo Vassallo il giardino di Villa Sylos (Cittadella del Bambino) 29/02/2020 DOMANI la cerimonia ufficiale con il fratello Dario e il Garante regionale dei diritti dei Minori



BITONTO, 28 FEB 2020 - Il Comune di Bitonto intitola il giardino di Villa Sylos, sede della Cittadella del Bambino, ad Angelo Vassallo, il sindaco di Pollica, noto come il sindaco pescatore, barbaramente ucciso la sera del 5 settembre 2010 mentre rincasava a casa alla guida della sua auto.

La cerimonia di intitolazione è in programma DOMANI (sabato 29 febbraio 2020) alle ore 11.30 alla Cittadella del Bambino in via Falcone e Borsellino.

Con il sindaco di Bitonto e vicepresidente di Avviso Pubblico, Michele Abbaticchio, ci saranno anche Dario Vassallo, fratello di Angelo e presidente della Fondazione Vassallo, e il Garante dei Minori della Regione Puglia, Ludovico Abbaticchio.

A seguire è previsto lo scoprimento di una targa in memoria dell’artista bitontino Franco Sannicandro, scomparso due anni fa, le cui sculture arricchiscono il rinnovato giardino di Villa Sylos.