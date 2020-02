Alberobello - Trofeo Eracle-Memorial Palmisano, agli ultimi dettagli la III edizione della cronocoppie in mountain bike 29/02/2020 Lo staff dell’Eracle Mtb si prepara ad infiocchettare un’edizione del Trofeo Eracle-Memorial Vito Palmisano che non sarà da meno di quelle precedentemente svolte.

Una manifestazione di grande interesse che riporta domenica 1°marzo ad Alberobello una gara molto sentita dagli amanti della mountain bike e che assegna 20 punti bonus come partecipazione per chi concorre al Challenge XCO Puglia.

Un percorso di 17,5 chilometri che coinvolge i territori comunali di Alberobello e Martina Franca in piena campagna con un suggeguirsi di saliscendi: partenza (alle 9:30) e arrivo al Camping Bosco Selva, strada Donna Pasqua e le contrade Curcio, Cristi, Capo di Gallo, Zippo e Mangiato con la preziosa assistenza garantita dallo staff di Quad Experience and Emotion dell’Hotel Silva.

Il ricavato delle iscrizioni della manifestazione sarà interamente devoluto per sostenere la ricerca scientifica per la cura della fibrosi cistica.

Un grande evento nell’evento: la delegazione FFC di Alberobello ha previsto una mattinata interamente dedicata a bambini e ragazzi con Giochi a squadre e Laboratori tenuti dal Gruppo Scout Alberobello 1 - Clan ”I Briganti” nel verde del Camping Bosco Selva.

Tra i premi che verranno assegnati, un borsone Alé offerto da Alè Cycling, i copertoni Maxxis offerti da Giuseppe De Carlo e due paia di occhiali Oakley offerti da Ottica De Venere.