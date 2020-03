VINCOLI SIC ZPS E PROCEDURE AUTORIZZATIVE DEL COMUNE DI CASTELLANETA 01/03/2020 Il Comune di Castellaneta organizza martedì 3 marzo 2020, alle ore 16:00, nelle @Officine Mercato Comunale, un tavolo tecnico per approfondire le procedure urbanistiche autorizzative nell'ambito delle aree sottoposte a vincoli SIC ZPS.



Il territorio comunale è caratterizzato da peculiarità paesaggistiche e ambientali di grande rilevanza e pregio, come dimostrano la molteplicità di vincoli presenti, introdotti anche da normative comunitarie. Tra questi, la rete ecologica europea dei Siti di Importanza Comunitaria

(SIC) e le Zone Speciali di Conservazione (ZPS), che fanno parte della rete Natura 2000, che ha tra gli obiettivi la conservazione e - all'occorrenza - il ripristino di condizioni soddisfacenti dell'habitat narrali, nonché della flora e della fauna selvatica del territorio.



Nel Comune di Castellaneta sono due le aeree, denominate "Area delle Gravine" e "Pineta dell'Arco Ionico", per le quali vigono importanti indirizzi di tutela e particolari prescrizioni, ovvero sono richieste le opportune Valutazioni d'Incidenza Ambientale (VIA), procedimenti in capo all'Ente Provincia.



Obiettivo del tavolo tecnico è quello di informare ed approfondire gli aspetti legati alla materia in questione, in un'ottica di salvaguardia del territorio e contestualmente degli interessi e dei bisogni dei cittadini.



All'incontro, che si rivolge in particolare ai tecnici ma è aperto al pubblico ed ai cittadini interessanti, parteciperanno l'Avv. Giovanni Gugliotti, Sindaco di Castellaneta e Presidente della Provincia di Taranto; il Dott. Filippo Bellini, funzionario del Settore Ambiente e pianificazione della Provincia; l'Arch. Aldo Caforio, responsabile Area Urbanistica del Comune di Castellaneta e l'Arch. Nicola Fuzio, coordinatore dell'Ufficio di Piano del Comune di Castellaneta.



Per la partecipazione al tavolo tecnico, è in corso la procedura di accreditamento dei crediti formativi professionali per i seguenti

ordini: Ordine degli Architetti Taranto, Ordine degli Ingegneri Taranto, Ordine dei Geologi Puglia, Ordine dei Dottori Agronomi Taranto e Collegio Geometri Taranto.