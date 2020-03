5 marzo - Beppe Braida in “Confusi e contenti” al teatro Verdi di Martina Franca (Taranto) 05/03/2020 A Martina Franca si fa “Comic” con Beppe Braida





Giovedì 5 marzo al teatro Verdi di Martina Franca (Ta), per la rassegna “Comic” del “Risollevante Cabaret Teatro”, diretta dall’associazione culturale Sirio, il cui presidente è Giovanni Tagliente, si esibirà Beppe Braida con il suo nuovo spettacolo “Confusi e contenti”.





“È uno spettacolo che parla del caos in cui quotidianamente viviamo – ha affermato lo stesso comico -. In questo periodo storico siamo confusi politicamente, televisivamente e sotto tanti altri aspetti. Il coronavirus è stato il colpo di grazia”.

Nato a Torino nel novembre del 1963, Braida ha dato il via al suo percorso artistico sul finire degli anni ’80. Molto sono state le esperienze che ha fatto in tutta Italia, prima di arrivare in televisione, dove si è fatto conoscere dal grande pubblico. In questo settore, prima ancora di apparire in prima persona, è stato tra gli autori del trio comico Tretre. Successivamente il suo esordio è stato su Telemontecarlo con il programma “Retromarsh”. A questo hanno fatto seguito “Seven Show” e “Zelig”, il noto format cabarettistico delle reti Mediaset. Qui ha conquistato il suo successo grazie alla sua parodia dei conduttori dei principali telegiornali italiani, dando origine a tormentoni come “Attentato! Si tratta di attentato!”, “Poteva essere una...” e “Mingozzi, ci sei?”. Tra il 2004 e 2005 è stato anche presentatore del TG satirico “Striscia la notizia”, insieme al Gabibbo. Da qui ha avuto la possibilità di lavorare come presentatore per vari programmi come “Colorado Revolution su Italia 1” e “Tutti pazzi per la tele” su Rai1, insieme ad Antonella Clerici. Negli ultimi anni è tornato a girare l’Italia con tournée nei quali propone spettacoli di cabaret.

“Sono soddisfatto del mio percorso. Ho sempre sognato di far divertire le persone ed è un sogno che avevo da bambino, contrariamente dalla mia famiglia che volevano il ragazzo che lavorasse in banca, sposato e con dei figli. Prima di fare televisione mi sono esibito molto dal vivo, anche in Puglia, dove poi nel 2004 circa ho avuto di modo di esibirsi anche all’Università di Bari”.

Sul palco con ironia ed esperienza proporrà al pubblico monologhi e gag per circa due ore con uno spettacolo già proposto in passato, nel 2012, nel quale parla dello smarrimento della società che, ormai senza punti fermi, si rivolge ad internet per trovare la soluzione alle proprie problematiche.

“Sono uno che improvvisa molto. I miei spettacoli non sono mai identici, perché faccio dell’improvvisazione il mio punto di forza. Se il pubblico dovesse chiedermelo proporrò anche il Tg che tengo sempre in serbo. Sono legato a questi sketch perché sono ancora attuali, sebbene li abbia proposti nei primi anni 2000. Questo perché il messaggio che volevo trasmettere allora è ancora attuale”.



Teatro Verdi – Piazza XX settembre 5 – Martina Franca (Ta)

Infotel: 360371666

Inizio Spettacolo: 21:00