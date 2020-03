5 marzo - “I Sinistri. Cinque monologhi dalla parte del cuore”, il nuovo libro del giornalista Mauro Bortone - Lecce 05/03/2020 L’anteprima giovedì 5 marzo alla Tipografia del Commercio





Lecce. Giovedì 5 marzo alle ore 18.30 il giornalista Mauro Bortone sarà ospite della Tipografia del Commercio, in via dei Perroni 21, per presentare in anteprima “I Sinistri. Cinque monologhi dalla parte del cuore”, il suo nuovo libro pubblicato dalla casa editrice Augh! (Collana Frecce, pp. 188, euro 15).



Opera dal titolo intrigante e suggestivo, come la copertina che sembra riprendere Arcimboldo in chiave moderna con la suggestione dei colori della terra e l’incompletezza che si apre a tutte le possibilità. Un libro che si ammanta di mistero che sarà rivelato dalle letture a cura di Daniele Panarese e Paola D'Antico con l’accompagnamento delle performance musicali del cantautore Luigi Mariano che presenterà un brano inedito dedicato all’autore. Ingresso libero.



Classe 1980, Bortone che scrive per “LecceSette” e collabora per il “Nuovo Quotidiano di Puglia” è già autore dei romanzi “Ti vedo” (Lupo Editore, 2015) e “Dove nessuno è innocente” (Besa Editrice, 2017) accumunati da una scrittura densa ed al tempo stesso lineare, il profondo, impietoso scavo interiore dei protagonisti alla ricerca di un riscatto, gli interrogativi e le riflessioni che coinvolgono il lettore, lasciandolo in una dimensione di inquieto straniamento.

Sullo sfondo di entrambi il Salento con le sue luci e le sue ombre, il mare, che segna l’orizzonte, limite e prospettiva, presenza indissolubile nella vita dell’autore, che vive a Otranto, sua città natale, splendida e misteriosa, nel suo adagiarsi sul mare e sulla storia.



Mauro Bortone torna ora in libreria con “I Sinistri”, una raccolta di racconti in cui i cinque monologhi racchiudono al loro interno più storie, che si dipanano ancora una volta nel contesto di una terra difficile, dai mille volti immutabili e, allo stesso tempo, sotto la pressione dell’incombente modernità.



«Di quante certezze è fatta l'esistenza e su quali ideali si poggia? “I Sinistri”» dichiara Bortone «sono i protagonisti di un viaggio narrativo ed emotivo, che prova a dare risposta a queste domande di fondo. O semplicemente l’evoluzione dei sentimenti dei personaggi che racconta, tra i molteplici tradimenti quotidiani con cui fare i conti e la ricerca di una resistenza personale che è sempre speranza di redenzione e riscatto».



Mauro Bortone ha collaborato con “La Gazzetta del Mezzogiorno”. Ha pubblicato la raccolta di poesia “Echi” (Editrice Salentina, 1994) e il saggio su don Milani “Tra parola e conflitto” (Edizioni Universitarie Romane, 2008).