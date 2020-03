La Via Ellenica arriva a Carovigno (Brindisi) 03/03/2020 Venerdì 6 marzo, alle ore 18.00, a Corovigno (Br), nello splendido scenario del Castello Dentice di Frasso, vi sarà un incontro pubblico interamente dedicato alla Via Ellenica del Cammino Materano.



Nel corso dell'appuntamento verrà presentato il percorso ed esposto il funzionamento e lo spirito del cammino; verranno esposte le opportunità per il territorio e i prossimi passi necessari per la sua strutturazione, tra cui la nascita di un Comitato cittadino. Al termine degli interventi verrà mostrato il timbro ufficiale di Carovigno che verrà apposto sulla credenziale dei pellegrini.



Interverranno:

Massimo Lanzilotti - Sindaco di Carovigno

Antonella Tateo - Assessore al Turismo e alla Cultura Comune Carovigno

Enzo Lavarra - Federparchi

Angelofabio Attolico - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio Regione Puglia

Gianfranco Ciola - Direttore Gal Alto Salento

Anna Cinti - Presidente Aps Le Colonne

Claudio Focarazzo e Lorenzo Lozito - Ideatori Cammino Materano

Paolo Racano - Comunicazione Cammino Materano

Marcello Carrozzo - Ospitalità Cammino Materano



Tutta la comunità è invitata.