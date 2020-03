Lecce - “MARZO DIVINO”: IL CONNUBIO PERFETTO TRA VINI PUGLIESI E SAPORI DEL SALENTO 03/03/2020 Terza edizione per l’evento ideato e organizzato

dall'Area dei Servizi 24 ore su 24 di Lecce. Prima degustazione il 6 marzo.

Per il terzo anno consecutivo “Area dei Servizi 24 ore su 24” collabora con alcune prestigiose cantine e aziende vitivinicole per organizzare “Marzo Divino”, evento dedicato alle eccellenze enogastronomiche del territorio.

La terza edizione nasce per celebrare le affinità tra le prelibatezze culinarie del Salento e le produzioni vinicole della Puglia, regione con una lunga e importante tradizione enologica.

Per “Marzo Divino” sono previste quattro degustazioni enogastronomiche cui seguiranno altrettante cene gourmet, ognuna da tre portate. Esperti sommelier accosteranno alle portate eccellenti vini pugliesi e i produttori vitivinicoli illustreranno tutti i segreti ed i passaggi della vinificazione. Un vero e proprio percorso enogastronomico alla scoperta delle molteplici sfaccettature sensoriali del nostro territorio.

Sono quattro gli itinerari enogastronomici in programma presso l’Area Servizi di via Vernole, uno per ogni settimana di marzo. Si comincia venerdì 6 con le Cantine Agricole Vallone (Lecce), a seguire, il 13 marzo, sarà ospite la cantina Borgo Turrito (Foggia), poi il 20 marzo è la volta di Castel di Salve (Tricase), con l'accompagnamento musicale del violinista Pasquale Santovito. L’ultimo appuntamento è per il 27 marzo con Colli della Murgia di Gravina in Puglia.

Ogni degustazione, alla quale si accede esclusivamente con prenotazione, avrà inizio alle ore 18.30 presso l'Area dei servizi 24 ore su 24, in via Vernole al km 1,5.

Per richiedere informazioni o prenotare si può contattare il numero 389.2918139 o scrivere una mail a info@areadeiservizi.it.

“Marzo Divino” è un’occasione unica per confrontarsi a tu per tu con i più autorevoli produttori di vino del territorio salentino e di Puglia. Come in una grande enoteca, gli esperti del settore guideranno appassionati e curiosi alla scoperta del buon gusto e delle straordinarie caratteristiche sensoriali del vino.