6 marzo - Tango di Buenos Aires con NERI PILIU E YANINA QUIÑONES PABLO PILIU E GISELLE TACON a Lecce 06/03/2020 ANNULLATA LA TOURNÉE ITALIANA DI ROBERTO HERRERA

Al suo posto, venerdì 6 marzo al Teatro Apollo,

NERI PILIU E YANINA QUIÑONES

PABLO PILIU E GISELLE TACON

tangueros

insieme ai Tango Sonos

duo bandoneòn e pianoforte





A causa dell'emergenza epidemiologica legata al Covid-19, Roberto Herrera ha deciso di annullare la tournée italiana del suo spettacolo, che avrebbe dovuto fare tappa a Lecce venerdì 6 marzo al Teatro Apollo.



In sostituzione, sempre venerdì 6 marzo alle 20,45, si esibiranno in uno spettacolo di tango di altrettanta bellezza due coppie di tangueros, Neri Piliu e Yanina Quiñones insieme a Pablo Piliu e Giselle Tacon, accompagnati al bandoneòn da Antonio Ippolito e al pianoforte da Nicola Ippolito, meglio conosciuti come il duo Tango Sonos.



I biglietti acquistati restano validi per il nuovo spettacolo.

I possessori del biglietto che invece volessero richiedere il rimborso potranno farlo entro e non oltre venerdì 6 marzo alle ore 20,45.



MODALITÀ DI RIMBORSO

Chi lo desiderasse potrà richiedere il rimborso dei biglietti (anche quelli acquistati online e presso i punti vendita) esclusivamente presso l'Ufficio della Camerata Musicale Salentina sita in Via XXV Luglio 2/B a Lecce.

Gli orari di apertura della Camerata sono: dal lunedì al venerdì negli orari 10,30 - 12,30 e 17,30 - 19,30 (chiusi il pomeriggio nei giorni di spettacolo, ovvero venerdì 6 marzo, con apertura presso il botteghino del Teatro Apollo a partire dalle ore 19,30 in poi).



Chi ha acquistato con il Bonus Cultura (Carta del Docente e 18app) può contattare gli uffici della Camerata Musicale Salentina per maggiori informazioni sulle modalità di recupero dell'importo.



Per informazioni: 3480072654 - 3480072655 – 0832309901

biglietteria@cameratamusicalesalentina.com - www.cameratamusicalesalentina.com



YANINA VALERIA QUIÑONES E NERI LUCIANO PILIU

Yanina Valeria Quiñones e Neri Luciano Piliu ballano insieme dal 2006.

Si sono formati professionalmente nell’Accademia de Estilos de Tango Argentino (ACETA), con rinomati milongueros e maestri, tra cui: Carlos Perez e Rosa, Pupi Castello, Gloria ed Eduardo Arquimbau, Gerardo Portalea, Toto Faraldo, Milena Plebs.



Hanno partecipato ai Campionati di Tango a Buenos Aires, dove hanno ottenuto il primo posto sia nel Tango Salón sia nel Tango Escenario: Campioni Pre-Mondiali Tango Salón - Escenario nel 2006 / 2007, Campioni nel Tango Escenario del Festival Baradero nel 2007. Nel campionato Mondiale di Tango Salón, nel 2008 hanno ottenuto il secondo posto.

Si sono esibiti inoltre nelle Milonghe più famose di Buenos Aires come Sunderland, La Baldosa, Salón Canning, Gricel, Porteño e Bailarin tra le altre, talvolta accompagnati da orchestre importanti come ad esempio Color Tango, La Orquestra de la Ciudad de Buenos Aires, La Orchestra Sans Souci.

Hanno lavorato nei teatri più importanti di Buenos Aires: Piazzola Tango Show, Boca Tango e Cafè Tortoni.

PABLO PILIU E GISELLE TACON

Sia Giselle che Pablo Nelson sono cresciuti nel mondo del tango. Giselle ha iniziato a ballare alle milonghe all'età di 8 anni e a 12 anni ha iniziato a gareggiare nella coppia con Sebastian Jimenez (campione del mondo di Tango Salon 2010), vincendo il prestigioso concorso "Los bonaerenses", dedicato ai giovani talenti che desiderano entrare nel mondo di ballerini professionisti. Questa vittoria l'ha ispirata a studiare danza classica e contemporanea.



Pablo Nelson Piliu ha ereditato l'amore del tango dai suoi nonni e ha fatto i primi passi di tango con suo zio Angel Piliu. Dall'età di 21 anni si dedica al tango e inizia a studiare con grande dedizione alla scuola di Carlos y Rosa Perez insieme a Carolina Quinones, la sua compagna di ballo dell'epoca. Insieme hanno partecipato a vari spettacoli di beneficenza e hanno vinto una borsa di studio per studiare il tango in Italia.



Nel 2015, Giselle Mariel Tacon e Pablo Nelson Piliu iniziano un nuovo viaggio insieme come coppia di tango professionisti, studiando con maestri come Natalia Games e Gabriel Angio, Graciela Gonzales, Lorena Ermocida, Natacha Poberaj, Carlos Rivarola, Carlos e Rosa Perez, Daniel Nacucchio e Cristina Sosa, Ines Muzzopapa.



Insieme hanno gareggiato e sono diventati vincitori di numerosi concorsi di tango a Buenos Aires e si sono esibiti in milonghe come "Maldita" e "Milonga Amapola".



TANGO SONOS

Due fratelli, un bandoneon e un pianoforte. Arrangiamenti classici, brani originali e contaminazioni musicali. Tutto questo è "Tango Sonos". Antonio e Nicola Ippolito, dopo il diploma in pianoforte, scoprono di avere un'altra passione in comune: il tango. Da lì, inizia la loro grande avventura musicale. Il duo collabora da anni con i più grandi musicisti di tango ma anche con famosi ballerini, attori e registi di fama internazionale e con prestigiose compagnie teatrali.



PROGRAMMA MUSICALE

Astor Piazzolla - La Muerte del ángel

Juan D’Arienzo - Milonga Querida

Rosita Melo - Desde el alma

Juan D’Arienzo - Este es el rey

Cartoon Milonga - Compilation di musiche di cartoni animati in stile milonga

Juan D’Arienzo - Ataniche

Pedro Laurenz - Milonga de mis amores

Fabrizio De Andrè (con arrangiamento di Tango Sonos) - Faber Vals

Astor Piazzolla - Adios nonino

Juan Carlos Cobian - Los mareados

Anibal Troilo - Quejas de Bandoneon

Esteban Morgado (con l’arrangiamento di Tango Sonos) - Son Morena

Astor Piazzolla - Libertango

Astor Piazzolla - Oblivion

Mariano Mores - Tanguera

Gerardo Matos Rodríguez - La Cumparsita



BIGLIETTI

Prevendite disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina, online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.

Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce.



Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese.



PREZZI (comprensivi del diritto di prevendita)

Poltronissime e Palchi I Ordine: Intero € 27, Ridotto* € 24

Palchi I Ordine (posti con scarsa visibilità): € 18

Poltrone e Palchi II Ordine: Intero € 22, Ridotto* € 19

Palchi II Ordine (posti con scarsa visibilità): € 12

Loggione: Intero € 17, Ridotto* € 14



* La riduzione è valida per: over 65, under 35 anni | Docenti | Studenti | Dipendenti BPP Banca Popolare Pugliese | Disabili e Accompagnatori

La riduzione verrà applicata soltanto dietro presentazione del relativo documento che la consente.

I disabili in carrozzina hanno diritto all’ingresso gratuito.



PREZZI SPECIALI UNDER 35, SCUOLE, DISABILI e ACCOMPAGNATORI, GRUPPI, SALENTO SWING PEOPLE

E' disponibile una quantità limitata di posti a tariffa speciale per Under 35, scuole di danza, disabili e accompagnatori, gruppi (min. 8 persone) e soci “Salento Swing People”.

Poltronissime ultime file e Palchi Laterali I Ordine: € 18

Poltrone ultime file e Palchi Laterali II Ordine: € 12

Loggione: € 8

Info per accedere alla promozione: 0832 309901 – 348 0072655

Email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com



CARTA DEL DOCENTE E 18APP

Anche per questo evento è possibile l'acquisto del biglietto o dell'abbonamento utilizzando il Bonus Cultura, scegliendo come tipologia di buono SPETTACOLI DAL VIVO o CONCERTI.



CON I BIMBI A TEATRO!

Assistere ai concerti della Camerata Salentina con i propri bimbi da quest'anno è possibile! L'Associazione organizza infatti un laboratorio musicale dedicato ai bambini dai 6 anni in su in contemporanea con gli spettacoli serali e nelle sale interne dei teatri.

Il costo varia dagli 8 ai 10 € a bambino, con possibilità per i bambini di assistere allo spettacolo.



BIGLIETTO SOSPESO

Un “biglietto sospeso” per chi non può permettersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si fondono nell'iniziativa della Camerata Musicale Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiunque, con soli 2 €, può offrire un “biglietto sospeso” e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti.

Per ogni biglietto sospeso donato, la Camerata ne offrirà un altro. Le Associazioni solidali che vogliono collaborare a questo progetto possono contattare gli uffici della Camerata al 348 0072655.



INFO

Camerata Musicale Salentina

Via XXV Luglio 2B – Lecce

Tel: 0832 309901 - Cell: 348 0072654 (Info) - 348 0072655 (Biglietteria)

Email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com

Sito: www.cameratamusicalesalentina.com – Seguici su Facebook!