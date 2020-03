Immagine: © Roberto Magnani Roma - Il decreto del Governo per contrastare il coronavirus. Chiuse scuole, teatri, cinema ed eventi sportivi 05/03/2020 Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid 19



L’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia Covid 19 un’emergenza sanitaria di rilevanza internazionale per questo motivo il Consiglio dei Ministri visto l’evolversi dell’insorgenza della patologia sul territorio nazionale ha ritenuto di applicare in modo uniforme ulteriori misure per contenere la trasmissione del virus.



Pertanto oda oggi saranno sospesi :



-congressi, riunioni , meeting e eventi sociali in cui è coinvolto il personale sanitario

- teatri e cinema sia pubblici che privati che comportano un affollamento di persone

-gli eventi sportivi in presenza di pubblico

- Le scuole di ogni ordine e grado saranno chiuse sino al 15 marzo nonché le visite guidate e i viaggi studio e le iniziative di scambio o gemellaggio. I dirigenti scolastici attiveranno ove possibile la modalità di didattica a distanza.



Per prevenire possibili trasmissioni di infezioni è fatto divieto l’ingresso:

agli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti di emergenza e accettazione dei pronto soccorsi

l’accesso di parenti e visitatori nelle strutture ospedaliere e nelle strutture residenziali per anziani, autosufficiente e non.



“Finalmente il governo ha deciso, lo avevamo chiesto con forza anche dalla Puglia. Le scuole e le università resteranno chiuse fino a domenica 15 marzo”. Lo scrive il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla sua pagina facebook. Questa mattina, Emiliano aveva invitato tutte le famiglie pugliesi a non mandare a scuola i propri figli in attesa di una decisione del governo nazionale. Ieri sera aveva firmato un’ordinanza per attivare la didattica a distanza, motivando la scelta come necessaria a tutelare la salite collettiva. “Ringrazio il presidente del consiglio Giuseppe Conte e il governo per questa decisione”, conclude Emiliano. Anna de Marzo