RINVIATA LA TERZA EDIZIONE DI FOODEXP: NUOVO APPUNTAMENTO DAL 28 AL 30 SETTEMBRE NEL CHIOSTRO DEI DOMENICANI DI LECCE 05/03/2020 A causa dell'emergenza Coronavirus, la terza edizione di FoodExp - Food Life Experience, prevista dal 30 marzo al 1 aprile, è stata posticipata e si terrà dal 28 al 30 settembre 2020. Non cambieranno la location - il Chiostro dei Domenicani di Lecce, residenza d’epoca quattrocentesca e presto albergo di lusso - e la qualità del ricco programma sul tema #younginthefuture che accoglierà cuochi, maître, sommelier, ristoratori, hospitality manager, addetti ai lavori, comunicatori, giornalisti per un evento aperto a tutti, operatori e non.



"La pubblicazione del DPCM con le misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus Covid-19 conferma la necessità di questa nostra sofferta decisione maturata alcuni giorni fa, dopo aver sentito le aziende, i partner, gli ospiti e le istituzioni coinvolti", sottolinea l'organizzatore Giovanni Pizzolante. "Rinnoviamo a tutti l'invito a partecipare a questa occasione imperdibile di incontro e confronto nell’ambito della ristorazione e dell'ospitalità, della cucina e della sala d’autore, dell’hôtellerie e dell'enogastronomia, dell’agricoltura e della biodiversità. Ringrazio, infatti, tutti i nostri ospiti che hanno subito rinnovato la loro disponibilità a partecipare all'evento a fine settembre. Un grazie ai dirigenti scolastici, docenti e studenti degli Istituti Alberghieri di Puglia. Un grazie anche alle aziende, a tutti gli sponsor e alle istituzioni - in particolare all'Assessorato all’Industria Turistica e Culturale della Regione Puglia guidato da Loredana Capone e all’Assessorato all’Istruzione, Formazione e Lavoro diretto da Sebastiano Leo - che hanno confermato il loro interesse e supporto e al Chiostro dei Domenicani che ci accoglierà anche nelle nuove date".



Nato tre anni fa dal desiderio di Giovanni Pizzolante del gruppo Sinext, consulente nell’hospitality management da 30 anni, di portare a Sud le stelle dell’ospitalità e della cucina, per dare un’opportunità agli operatori locali e cresciuto in una Puglia meta sempre più ambita di viaggiatori internazionali, FoodExp è un contenitore così ricco e variegato, che non è facile da definire. Non è solo un congresso enogastronomico, un palcoscenico dove applaudire gli chef stellati, una vetrina per i grandi attori del made in Italy e le star internazionali che vengono a raccontare le loro storie. FoodExp è anche un importante momento di crescita, è l’opportunità di partecipare attivamente a masterclass, dibattiti, laboratori, conferenze e tavole rotonde, momenti di degustazione unici, di acquisire strumenti e tecniche che faciliteranno l’ingresso nel mondo del lavoro.