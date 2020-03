GLI EFFETTI DELLE DISPOSIZIONI GOVERNATIVE SULLE ATTIVITÀ DEL COMUNE DI RUVO DI PUGLIA 05/03/2020 DISTANZA DI SICUREZZA NEGLI UFFICI PUBBLICI ED EVENTI RINVIATI



Si è tenuta questa mattina negli uffici del Comune di Ruvo di Puglia una riunione operativa per adeguare le attività dell'ente alle disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (cronavirus).

In particolare l'accesso dell’utenza agli uffici pubblici sarà organizzato nella modalità cosiddetta “droplet", ovvero mantenendo la distanza di sicurezza tra persone per ridurre il rischio di contagio e contingentando gli accessi agli sportelli.

La regola sarà valida in tutti gli uffici, a cominciare da quelli dell’anagrafe, ma anche per il contenimento delle presenze a Palazzo Caputi in occasione delle pubblicazioni matrimoniali.



Il Comune attiverà inoltre, in via sperimentale, forme di lavoro agile (smart working) per i lavoratori dipendenti portatori di particolari patologie, per i pendolari e per coloro che dovranno occuparsi dei figli a causa della sospensione delle attività didattiche nelle scuole.



Sempre in ossequio alle disposizioni governative sono sospesi gli eventi legati alle azioni del progetto "Ruvo di Puglia Città di LiberEroi e LiberAttori", ovvero :

- 6 marzo "M'illumino di meno: reading di poesie e brani sul tema Alberi e sostenibilità ambientale".

- 9-10 marzo "Al canto più vero del cuore" Laboratorio di poesia.

- 12 marzo "Dietro i riflettori: incontro con l'autore Marco Pastonesi".

- 13-14 marzo "Leggere il Mondo" incontro di formazione con Francesca Romana Grasso.



Rinviato ad altra data anche il programma del “Wanda Landowska Piano Festival”, il cui inizio era previsto per il 14 marzo.

Luca Basso