[PHOTOGALLERY] CORONAVIRUS: “REGOLARI I MERCATI ORDINARI” A RUVOI VIGILI DISTRIBUISCONO LE LOCANDINE CON LE INDICAZIONI DI LEGGE. 07/03/2020 SAVINO MONTARULI e DONATO GALA: “LO DICE IL DPCM E LO RIBADISCONO LE NORME INTERPRETATIVE DELLA REGIONE PUGLIA. LO HA DETTO ANCHE L’A.N.C.I.”

MERCATI (ILLEGITTIMAMENTE) SOPPRESSI A GRAVINA, AD ALTAMURA E NEL FOGGIANO, NEL TARANTINO E IN BASILICATA. A RUVO, INVECE, I VIGILI DISTRIBUISCONO LE LOCANDINE CON LE INDICAZIONI DI LEGGE.



Alla fine hanno avuto ragione le Associazioni di Rappresentanza UniPuglia e CasAmbulanti le quali, attraverso i propri rappresentanti sull’intero territorio pugliese e della Basilicata, hanno sempre sostenuto l’illegittimità dei provvedimenti adottati dai sindaci con ordinanze contingibili e urgenti bocciate dal D.Lgs. n. 9 del 2 marzo 2020 e non prevedibili dal successivo DPCM del 4 marzo scorso.

Soddisfatto il Presidente UniPuglia Savino Montaruli, nel contempo amareggiato per tutti quei Sindaci che non hanno saputo ascoltare, si sono fatti pendere dal panico ed hanno emanato ordinanze illegittime o addirittura hanno soppresso i mercati con semplici comunicati stampa, sopprimendo i mercati ordinari settimanali all’aperto.

Sono stati i Rappresentanti di CasAmbulanti Italia, il bitontino Donato Gala e il Presidente UniPuglia, l’andriese Savino Montaruli, a ribadire che: “per i mercati, giornalieri e settimanali, le attività potranno svolgersi regolarmente con l’obbligo, da parte degli operatori commerciali e dell’utenza, di osservare scrupolosamente le misure igienico-sanitarie di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. 04.03.2020”. Infatti il DPCM del 04/03/2020 all'art2 . Lettera d) recita quanto segue: “i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1 anche presso gli esercizi commerciali. Non parla di chiusura o soppressione fatto salvo casi straordinari ovvero di zone rosse”. Crediamo a questo punto – sottolineano Gala e Montaruli – che Sindaci come quelli del foggiano, della Basilicata ma anche di Gravina in Puglia, di Matera e di Altamura avrebbero fatto bene ad imitare i loro colleghi di Ruvo di Puglia, di Corato e di tutti quei comuni che, invece di sopprimere illegittimamente i mercati, si sono adoperati, anche avvalendosi della collaborazione delle Associazioni di Rappresentanza come le nostre, a divulgare correttamente le informazioni ed anche a distribuire agli operatori dei mercati le locandine con le norme di sano comportamento da rispettare. A tal proposito ringraziamo l’Assessore del comune di Ruvo, Luciana Di Bisceglie, per l’abnegazione e l’iniziativa lodevole della distribuzione delle locandine informative così come ringraziamo l’Assessore alle Attività Economiche del comune di Bari, Carla Palone, per aver correttamente interpretato le nostre indicazioni, quelle dell’A.N.C.I. e i chiarimenti della Regione Puglia, consentendo il regolare svolgimento dei mercati previsti. Un sentito ringraziamento anche al dott. Giuseppe Di Pietro del Comando di Polizia Locale di Corato per averci costantemente informato sull’evolversi della situazione e per il regolare svolgimento del mercato di sabato 7 marzo e di tutti quelli successivi. Un grazie di cuore ai Prefetti che abbiamo incontrato in questi giorni. Il Prefetto di Bari, di Foggia e di Lecce e al Presidente A.N.C.I. Antonio Decaro che immediatamente si è schierato dalla parte degli Ambulanti dando la corretta informazione di illegittimità della soppressione dei mercati ordinari” – hanno concluso Montaruli e Gala.