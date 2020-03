Monopoli - Emergenza Coronavirus - Avviati controlli alla stazione ferroviaria e alle strade di ingresso alla città 08/03/2020 Emergenza Coronavirus: l'appello del Sindaco



In seguito alla pubblicazione del Dpcm dell’8 marzo 2020 e dell’ordinanza della Regione Puglia che impone la quarantena obbligatoria di 14 giorni a chi arriva dal Nord in queste ore in particolare dalla Lombardia e dalle 14 province di Emilia Romagna, Piemonte, Veneto e Marche, il Sindaco di Monopoli, Angelo Annese, comunica che sul territorio comunale l’attenzione resta alta e sono in corso controlli per garantire l’applicazione delle disposizioni contenute nei due provvedimenti.



«Dalle prime ore di questa mattina sono in contatto con le tutte le Forze dell’Ordine di Monopoli. Abbiamo concentrato l’attenzione sulla stazione ferroviaria sui treni in arrivo al fine di censire coloro che giungono dal nord. Tale attività proseguirà anche nel i pomeriggio e nella sera per i treni e i bus in arrivo entro la giornata e posso comunicarvi che al momento si registrano pochi arrivi (tra quelli censiti) dalle zone rosse», afferma il Sindaco.



Che precisa: «Contestualmente abbiamo avviato controlli nelle principali arterie di ingresso nella città con controlli alle auto che giungono a Monopoli».



«Sono inoltre in corso in tutta la città controlli delle Forze dell’Ordine per il rispetto delle disposizioni già indicate nel Dpcm del 4 marzo, ovvero l’obbligo della distanza di un metro e divieto di assembramenti nei confronti dei quali sarà attuata ogni misura utile considerando che ogni esercente risponde personalmente di ciò che accade nella propria attività. In mattinata sono state chiuse le sale scommesse, i cui titolari sono stati ligi nel rispettare ciò che prevede il Dpcm. Per tali ragioni, abbiamo deciso di chiudere al pubblico la Biblioteca Civica “Prospero Rendella” e il Castello Carlo V fino al 3 aprile», afferma Annese.

«Io personalmente vi invito al rispetto di quanto previsto e a limitare le uscite e ad evitare assembramenti. Cogliamo l’occasione per restare a casa con i nostri cari. La situazione è seria ma dobbiamo superarla tutti assieme, ognuno contribuendo nel suo piccolo. Vi terrò sempre aggiornati», conclude il Sindaco.