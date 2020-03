Ruvo di Puglia (Bari) - ORDINANZA DEL SINDACO PER LA RESTRIZIONE DELL’ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI 10/03/2020 Questa mattina il sindaco di Ruvo di Puglia Pasquale Chieco ha emanato un’ordinanza che, a seguito del DPCM del 9 marzo 2020 ‘Nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale’, regola l’accesso agli uffici comunali e dispone restrizioni alla partecipazione ai servizi essenziali non rinviabili.



L’apertura al pubblico degli uffici e il regolare svolgimento delle attività istituzionali restano garantiti, ma a partire da oggi martedì 10 marzo e fino al 3 aprile, l’accesso dei cittadini sarà organizzato al fine di evitare assembramenti.

L’accesso agli sportelli di Anagrafe, Stato Civile e Protocollo è regolato attraverso un servizio di uscierato che avrà il compito di controllare il rispetto della distanza minima interpersonale di almeno un metro. Gli altri uffici riceveranno su appuntamento previo contatto telefonico o via email.

Sempre per telefono o via email è possibile per i cittadini ricevere informazioni o richiedere chiarimenti.

Questo il link con l’elenco completo di tutti i recapiti ufficio per ufficio:

https://www.comune.ruvodipuglia.ba.it/upload/ruvodipuglia_ecm10/gestionedocumentale/ACCOUNTE-MAILEPEC_784_14190.pdf



Per gli adempimenti collegati ai servizi cimiteriali le onoranze funebri provvederanno, in caso di concomitanze, a scaglionare nel tempo l’arrivo al cimitero. La partecipazione alle tumulazioni è limitata ai parenti stretti sempre evitando assembramenti e nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale.



“Anche il nostro Comune – ha detto il Sindaco – si adegua alle disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio ieri sera. Voglio cogliere l’occasione per ringraziare di vero cuore tutti i lavoratori del Comune per l’impegno straordinario di queste ore e tutti i cittadini per la comprensione e la collaborazione.”



Si ricorda inoltre che anche al Comune di Ruvo di Puglia è attivo il servizio di certificati on-line, attraverso il quale tutti gli utenti dotati di SPID possono stampare direttamente a casa documenti perfettamente validi in pochissimo tempo e 24 ore su 24.

In questo link il tutorial su come utilizzare il servizio:

https://www.comune.ruvodipuglia.ba.it/upload/ruvodipuglia_ecm10/gestionedocumentale/TutorialCertificatiOnLine_784_14075.pdf



In alternativa, eccezionalmente e solo fino al 3 aprile 2020, sarà anche possibile ottenere i certificati anagrafici prenotandoli telefonicamente ai numeri 0809507156 e 0809507112 negli orari d’ufficio ritirandoli successivamente di persona presso l’ufficio messi in Via Giorgio Amendola n. 8.



Si comunica infine, che sul sito del Comune di Ruvo di Puglia sono disponibili i modelli per l’autocertificazione degli spostamenti.