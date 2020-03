Ruvo di Puglia (Bari) - CONSEGNA DELLA SPESA A DOMICILIO: COMUNE E RUVO SOLIDALE ATTIVANO IL SERVIZIO 12/03/2020 Sarà attivo dalla mattina di domani, giovedì 12 marzo il servizio di spesa a domicilio per anziani e ammalati organizzato dagli Assessorati alle Politiche Sociali e alle Attività Produttive del Comune di Ruvo di Puglia in collaborazione con la rete delle associazioni di Ruvo Solidale, nell’ambito del COC e delle attività della Protezione Civile di Ruvo di Puglia.



Il servizio di consegna a domicilio della spesa o dei beni di prima necessità, pensato come misura di contrasto alla diffusione del coronavirus, è dedicato a persone residenti nel comune di Ruvo di Puglia costrette a casa perché con più di 65 anni, ammalate o con disabilità, ed è completamente gratuito.

Per usufruirne è necessario chiamare, dalle 9 alle 13, dal lunedì al venerdì, il numero di telefono 349 24 91 811; un’operatrice del Comune raccoglierà le richieste e attiverà il volontario disponibile più vicino.



Tutti i volontari saranno riconoscibili dal distintivo di Ruvo Solidale.

Gli utenti dovranno pagare la spesa al volontario solo dopo la consegna.

Si ricorda che il limite di distanza interpersonale di almeno un metro deve essere rispettato anche nei confronti dei volontari.



Sono quasi 50 i volontari che hanno dato la propria disponibilità per questa iniziativa; 9 al momento le associazioni che hanno aderito: Granello di senape, Pubblica Assistenza Ruvo Soccorso, Un mondo di bene 2.0, Istituto Sacro Cuore, Forum GiovanIdee, ACLI, CampeRuvo, Caritas, Ali di scorta.



“Un’altra spettacolare prova di civismo che nasce nella nostra comunità – ha detto il sindaco Pasquale Chieco. Ringrazio tutt* coloro che hanno aderito a questa iniziativa importante coordinata dal Comune.

In questi giorni di distanze forzate e innaturali, un sorriso, anche se nascosto da una mascherina, un grazie, anche se detto da dietro una porta, sono pezzi del nostro tesoro.

Reagire allo smarrimento e alla paura con il coraggio e la solidarietà; impegnarsi per mantenere vivo il senso di comunità.

Restiamo uniti, tutto andrà bene.”