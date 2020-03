Orsara di Puglia (Foggia) - Coronavirus, il sindaco Tommaso Lecce: “Grande risposta da Orsara” 12/03/2020 Allarme fake, il primo cittadino orsarese: “Notizie ufficiali solo dalle fonti istituzionali”



“Ce la stiamo mettendo tutta. Gli orsaresi stanno affrontando le disposizioni governative sull’emergenza sanitaria con grande senso di responsabilità. Ogni giorno, informiamo la cittadinanza riguardo alla declinazione concreta degli obblighi contenuti nel DPCM. Lo facciamo anche attraverso il sito internet ufficiale e la pagina Fb del Comune”, ha dichiarato Tommaso Lecce, sindaco di Orsara di Puglia.

“Dirigenti e dipendenti comunali, polizia municipale e carabinieri, ASL e amministrazione comunale stanno facendo un lavoro importante, con una proficua collaborazione”, ha aggiunto il primo cittadino. “E’ in atto un positivo coordinamento delle forze chiamate a gestire l’emergenza, a informare e a stare vicini ai cittadini, soprattutto quelli che hanno più bisogno d’aiuto. Polizia municipale e carabinieri stanno collaborando anche per ciò che attiene ai controlli, soprattutto in tema di spostamenti”. “Evitiamo di credere agli asini che volano: le uniche informazioni ufficiali, sia sulle norme di comportamento che sulle notizie attinenti all’emergenza sanitaria, sono quelle diramate dal Governo a livello nazionale e dal Comune di Orsara di Puglia, dall’ASL Foggia e dal Comando dei Carabinieri a livello locale”.

“Circa un terzo della popolazione orsarese è composto da anziani”, ha ricordato Tommaso Lecce. “Dobbiamo pensare soprattutto a loro, ma non solo, poiché il virus si è dimostrato aggressivo e pericoloso anche per le altre fasce d’età. In questi giorni, ho trovato grande disponibilità e buon senso da parte di tutti. Commercianti, gestori dei locali, la nostra farmacia, tutti hanno capito il momento e stanno facendo grandi sacrifici per affrontare una situazione grave ed eccezionale. Dobbiamo pensare che tutto questo servirà a superare quanto prima l’emergenza sanitaria. Voglio ringraziare i cittadini orsaresi per il comportamento che stanno tenendo. Cerchiamo di esprimere vicinanza e calore alle persone più deboli, anche con una telefonata, oppure mettendoci a disposizione delle persone più anziane per fare la spesa al posto loro. Per il momento, a Orsara di Puglia non è stato registrato nemmeno un caso di contagio. Continuiamo a evitare gli assembramenti e a rispettare la distanza di sicurezza. Ce la faremo anche questa volta”.