Ruvo di Puglia - DA LUNED̀ 16 MARZO DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DELLE STRADE 15/03/2020 A partire da lunedì 16 marzo, su disposizione del Sindaco, sono previste la disinfezione e la sanificazione delle strade cittadine.



L'intervento inizierà lunedì alle ore 5 con la copertura del centro storico; nei giorni a seguire le stesse operazioni verranno effettuate nel resto del centro abitato. Particolare attenzione sarà riservata alle zone più sensibili, ovvero la casa di riposo Maddalena Spada, la sede del Presidio Sanitario Territoriale, le scuole, gli uffici pubblici, i paraggi dei negozi ancora aperti.



“Anche a nome del Sindaco – ha detto il consigliere delegato all’igiene urbana Mario Paparella - ringrazio ASIPU per la disponibilità dimostrata in questa occasione. Ricordo ai cittadini che è possibile uscire di casa solo per giustificati motivi e che durante l’intervento di sanificazione bisogna ritirare il bucato e le piante dall’esterno.”