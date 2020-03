Ruvo di Puglia (Bari) - Misure di contrasto alla diffusione del COVID-19, chiusura bar in stazione e riduzione orari bus 17/03/2020 IN VIGORE DA OGGI DUE ORDINANZE SINDACALI:

STOP AI BAR ANNESSI A STAZIONI DI SERVIZIO URBANE E

RIDUZIONE DEGLI ORARI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE



Sono in vigore da oggi due ordinanze sindacali contenenti misure di contrasto alla diffusione del COVID-19.



La prima ordinanza dispone la sospensione fino al 25 marzo 2020 delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande all'interno dei bar annessi alle stazioni di servizio e rifornimento carburanti situate nel centro abitato. I trasgressori rischiano le sanzioni di cui all’art. 650 del Codice Penale.

La misura si è resa necessaria a causa dei numerosi assembramenti riscontrati presso i bar in questione in questi giorni.



La seconda ordinanza riguarda la riduzione del servizio di trasporto pubblico locale.

Al fine di contenere la diffusione del coronavirus pur assicurando i servizi minimi essenziali, a partire da oggi martedì 17 marzo e fino al 3 aprile 2020, le autolinee Scoppio circolanti a Ruvo di Puglia adotteranno il seguente programma del traffico:



• Partenze linea A): h 07:45, h 10:00 (non ferma al Cimitero), h 12:10, h 16:15, h 19:15;

• Partenze linea B): h. 07:20, h. 09:20, h 10,30, h 13,00, h 15,30, h 17,00, h 18,30;

• Linea C): corse sospese;

• Partenze linea D): 08:30, 11:30, 18:10; 21:15.



Entrambe le ordinanze sono scaricabili nella sezione Albo Pretorio del sito del Comune di Ruvo di Puglia.

Luca Basso