Bari - L’ASSESSORATO AL WELFARE ATTIVA NUMERI TELEFONICI AGGIUNTIVI PER SUPPORTO ALLE PERSONE PIÙ VULNERABILI 17/03/2020 EMERGENZA SANITARIA

L’ASSESSORATO AL WELFARE ATTIVA NUMERI TELEFONICI AGGIUNTIVI PER SUPPORTO ALLE PERSONE PIÙ VULNERABILI







L’assessorato al Welfare rende noto che, data la grande richiesta di sostegno da parte delle fasce più vulnerabili della cittadinanza, sono stati attivati dei contatti aggiuntivi rispetto a quelli già funzionanti per le richieste di supporto e le segnalazioni in merito a situazioni di particolare gravità.



In particolare:

• per il Segretariato sociale comunale, l’ascolto sociale, la richiesta di spesa di beni alimentari e di prima necessità e farmaci a domicilio, contattare i numeri telefonici 080 5772513 e 080 5772514, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13, e il martedì e giovedì anche nel pomeriggio dalle ore 15 alle 17;



• per chiedere informazioni all’Ufficio Relazioni con il Pubblico - URP del Comune di Bari, contattare il numero telefonico 080 5772526, dal lunedì al giovedì, dalle ore 9.30 alle 13.30, e il martedì e giovedì anche nel pomeriggio dalle 15 alle 17;



• per richiedere supporto per la consegna a domicilio di farmaci, contattare il numero telefonico 080 5772504 (numero riservato alle sole farmacie);



• per richiedere supporto di qualsiasi genere all’assessorato al Welfare con videomessaggi, videochiamate o semplici messaggi, contattare il numero telefonico attivato con la preziosa collaborazione di ANS - Associazione Nazionale Sordi 340 8695211, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 16 alle 19 (numero riservato alle persone non udenti).



Nel caso in cui fosse urgente una consulenza psicologica, è possibile utilizzare tutti i numeri citati: l’assessorato al Welfare provvederà ad inviare le richieste all’ordine degli Psicologi di Puglia che si occuperà di effettuare un monitoraggio periodico.