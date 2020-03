Bari - BORRACCINO: SOSPESE, PER SEI MESI, LE RATE DEI FINANZIAMENTI REGIONALI 18/03/2020 BORRACCINO: SOSPESE, PER SEI MESI, LE RATE DEI FINANZIAMENTI REGIONALI





L'Assessore allo Sviluppo economico Cosimo Borraccino dichiara:

Sulla base della deliberazione della Giunta Regionale, n.283/2020 del 5 marzo 2020, il pagamento delle rate di tutti i finanziamenti "NIDI", "Tecnonidi", "Microcredito" e "Fondo a favore delle Reti per l'Internazionalizzazione" è automaticamente sospeso dal mese di Marzo 2020 fino al mese di Agosto 2020 compreso. Quindi per la sospensione del finanziamento le imprese interessate non dovranno fare nulla.



Da settembre 2020 ricomincerà regolarmente l'addebito delle rate sul conto corrente.



Il finanziamento slitterà di sei mesi alle medesime condizioni e senza alcun aggravio di costi.



Solo chi non intenda aderire alla moratoria e, quindi, voglia continuare a pagare regolarmente le rate del finanziamento, dovrà comunicarlo inviando una PEC all’indirizzo: moratoria.pugliasviluppo@pec.it.



Pertanto, chi vuole la sospensione dei pagamenti non dovrà fare nessuna comunicazione.



E’ questo l’esito della riunione di oggi con la società che fornisce il sistema di gestione dei mutui alla Regione Puglia.



Mercoledì partirà, a tutte le oltre 2.000 imprese beneficiarie degli strumenti regionali, questa comunicazione via Pec".