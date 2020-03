Ruvo di Puglia - “IO SONO ONLINE, TU RESTA A CASA”: SERVIZIO DI CONSULENZA A DISTANZA PER DONNE IN ATTESA E NEOMAMME 18/03/2020 “IO SONO ONLINE, TU RESTA A CASA”:

SERVIZIO DI CONSULENZA A DISTANZA

PER DONNE IN ATTESA E NEOMAMME



È attivo da ieri a Ruvo di Puglia “Io sono online, tu resta a casa”, il servizio di consulenza online per donne in gravidanza e neomamme curato dall’Ordine Interprovinciale delle Ostetriche Bari/BAT e inserito nell’ambito delle attività della Rete di Ruvo Solidale.



Il servizio offre assistenza, supporto, informazioni specifiche e qualificate, consigli e suggerimenti a donne incinte e neomamme con l’obiettivo di contenere il più possibile le visite ai pronto soccorso dei punti nascita.

Il servizio è gratuito e le consulenze si tengono via Skype o via WhatsApp dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 21.00 e il sabato e la domenica dalle ore 9.00 alle ore 21.00.

Responsabile del servizio per Ruvo di Puglia è la Dottoressa Menica De Tommaso, presidente dell'Ordine Interprovinciale delle Ostetriche Bari/BAT.

Il numero da comporre per le consulenze è il 3391155300



“La rete di Ruvo Solidale – ha detto l’assessora alle Politiche Sociali Monica Montaruli – si arricchisce di un intervento dal grande valore sociale e sanitario.

Ringrazio di cuore la Dott.ssa De Tommaso e tutte le sue colleghe per aver pensato a un’attività importante dedicata alle donne che stanno vivendo un periodo particolarmente delicato della loro vita. Un servizio che diventa davvero prezioso in questo momento storico così problematico e così carico di ansie per il futuro.”