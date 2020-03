Mesagne - Rifiuti domestici prodotti nelle abitazioni di soggetti positivi al tampone del Covid-19 18/03/2020 Rifiuti domestici prodotti nelle abitazioni di soggetti positivi al tampone del Covid-19, in isolamento o in quarantena obbligatoria: sono da considerare tutti indifferenziati



Con riferimento alla gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nei Comuni, in questo periodo di emergenza sanitaria, l’Ager-Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, comunica alcune misure precauzionali da attuare nell’ambito dell’esecuzione degli stessi.



Nella circolare urgente inviata ai Comuni pugliesi si raccomanda che i rifiuti domestici prodotti nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone del Covid-19, in isolamento o in quarantena obbligatoria, siano considerati indifferenziati indipendentemente dalla natura merceologica. Nella stessa nota, si precisa che per la raccolta da parte dei soggetti indicati dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti, uno dentro l’altro o anche in numero maggiore nel caso in cui il peso del contenuto lo richieda.



Si puntualizza che, per le abitazioni in cui non sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, restano valide, e inderogabili, le procedure e i calendari ordinari.