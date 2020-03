COMPLETATI IN TEMPI RECORD I LAVORI DI RICONVERSIONE DEI PADIGLIONI COVID AL POLICLINICO RIUNITI DI FOGGIA. 18/03/2020 COMPLETATI IN TEMPI RECORD I LAVORI DI RICONVERSIONE DEI PADIGLIONI COVID AL POLICLINICO RIUNITI DI FOGGIA.



Il Policlinico Riuniti di Foggia per il picco e per il contagio ha dispiegato un dispositivo di 131 posti, 100 tra malattie infettive e pneumologia e 31 posti di rianimazione nel padiglione D'Avanzo e nelle sale operatorie dei Riuniti.



"I lavori di riconversione - dichiara il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano - sono partiti tempestivamente e completati in tempi record: i tre padiglioni sono stati completamente reingegnerizzati dal punto di vista logistico-funzionale e impiantistico per arrivare puntuali al contenimento dell'emergenza Covid".



L'attività di riorganizzazione non ha riguardato solo gli spazi dei 3 padiglioni ma ha interessato anche le tecnologie, la fornitura di presidi e l'assunzione di personale ausiliario, infermieristico, tecnico, sanitario e medico.



La prima linea che dovrà resistere all'urto delle ospedalizzazioni è:

il pronto soccorso con il pre triage, il percorso dedicato Covid e la medicina d'urgenza Covid;

le malattie infettive con 60 posti letto e con tecnologie che giungono fino alla elevata assistenza per pazienti internistici;

la pneumologia con 34 posti letto dotata di camere a pressione negativa, settori di terapia intensiva respiratoria e tecnologia per fronteggiare i ricoveri e le emergenze respiratorie;

la rianimazione dotata di 32 posti letto di terapia intensiva e di tutte le tecnologie di tipo intensivistico tipiche per la terapia dei casi più gravi.