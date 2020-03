NUOVA DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI: NEGOZI APERTI FINO ALLE 18 E CHIUSURA LA DOMENICA 21/03/2020 Nell’ambito delle disposizioni per il contenimento della diffusione del covid 19 è stata pubblicata in queste ore un’ordinanza sindacale che modifica la disciplina degli orari di apertura delle attività commerciali a Ruvo di Puglia.



Fino a venerdì 28 marzo 2020, nei giorni feriali, è disposta la limitazione dell’orario di apertura di tutti gli esercizi commerciali al dettaglio autorizzati dal DPCM dell’11.03.2020 dalle ore 08:00 alle ore 18:00.

Gli esercizi di vendita al dettaglio di fitofarmaci e prodotti per l’agricoltura potranno anticipare l’apertura alle ore 06:00.

Gli impianti di distribuzione di carburanti potranno posticipare la chiusura alle ore 19,00.

Le Farmacie potranno rimanere aperte al pubblico fino alle ore 20.00 garantendo il servizio nella fascia oraria 18:00 / 20:00 a porte chiuse, ove possibile.

È consentita la vendita con consegna a domicilio.



Nelle domeniche 22 e 29 marzo 2020 è disposta la chiusura di tutte le attività commerciali al dettaglio, incluse le rivendite di tabacchi e di giornali ed escluse farmacie e pompe di benzina che si atterrano agli orari e ai turni di apertura previsti per i giorni festivi.

Per queste due domeniche sarà anche sospesa la vendita al pubblico per le attività artigianali di produzione e vendita alimentari.



Queste disposizioni potranno essere ulteriormente prorogate alla luce dell’andamento dell’emergenza da contagio COVID-19 coronavirus.