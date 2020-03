Barletta - Illuminazione pubblica - sostituzione delle lamapde a vapore con quelle a Led 26/03/2020 Illuminazione pubblica, sostituzione delle lampade a vapore

Un piano di sostituzione delle vecchie lampade a vapore con altrettante lampade a Led che coinvolgerà gli impianti di una parte della città partirà domani a cura di Bar.s.a..

Si tratta di un progetto, disposto dal sindaco Cosimo Cannito, d’intesa con gli assessori alle Manutenzioni Lucia Ricatti, all’Ambiente Ruggiero Passero e con Bar.s.a., avviato a luglio scorso con la litoranea di Ponente e che proseguirà con la sostituzione di altre lampade, per un totale di 605. Andranno così definitivamente dismesse le vecchie lampade a vapore di mercurio, il cui utilizzo non è più consentito.

Gli impianti interessati, oltre a quello del lungomare Mennea, sono quelli di via Vittorio Veneto – via Romagnosi, Via Beccaria, via Zanardelli, via Boccaccio, Viale Manzoni, via Dante Alughieri, via Foscolo, via Barbarisco, via D’Annunzio, viale Marconi, via Barberini fino ad angolo con via delle Belle Arti, via Bramante, via Paparella.

Grazie a questo intervento sostitutivo il comune di Barletta otterrà un risparmio energetico che si tradurrà nel risparmio economico di 39.960 euro annui e in un beneficio ambientale consistente nell’abbattimento di

465 tonnellate di emissioni di CO2.

“E’ intento di questa Amministrazione comunale continuare a operare e lavorare, non senza fatica o senza problemi, per il bene della città, nonostante l’emergenza che stiamo vivendo legata al Coronavirus”, ha detto il sindaco Cosimo Cannito. “Fermarsi sarebbe sbagliato e pericoloso – ha aggiunto il primo cittadino – perché significherebbe compromettere ulteriormente la nostra economia e la possibilità stessa di superare questa crisi”.