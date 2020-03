Ruvo di Puglia - SPORTELLO ANTIVIOLENZA E SERVIZI SOCIALI COMUNALI SEMPRE ATTIVi 26/03/2020 SPORTELLO ANTIVIOLENZA E SERVIZI SOCIALI COMUNALI

SEMPRE ATTIVI: IL NUMERO DI TELEFONO E L’EMAIL

PER CONTATTARE ASSISTENTI SOCIALI E UFFICI



Servizi di tutela in favore di anziani, persone con disabilità, minori e persone a rischio esclusione sociale, sportello antiviolenza, prestazioni sociali agevolate, colloqui con le famiglie in carico o con operatori di servizi specialistici, attività di orientamento e informazione e altro ancora: anche in questo periodo, i servizi sociali del Comune di Ruvo di Puglia continuano a funzionare regolarmente e, anche se parte del personale lavora a distanza, tutte le attività sono garantite.



L’unica, sostanziale differenza rispetto al passato è che non sarà possibile, in questi giorni, recarsi personalmente presso gli uffici di via Solferino senza un appuntamento.

Il ricevimento telefonico è garantito (in presenza) presso gli uffici comunali dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.30 e giovedì pomeriggio dalle 16.00 alle 19.00 al numero 080 9507417 o attraverso la mail di ufficio servizi.socio.culturali@comune.ruvodipuglia.ba.it



Tutti gli Assistenti Sociali, anche in smart work, garantiscono i servizi essenziali, urgenti e indifferibili.



Sempre allo stesso numero sono contattabili sia il Segretariato Sociale che il servizio per gli interventi di emergenza urgenti e indifferibili a tutela di minori, anziani e persone con disabilità prive di reti familiari o in situazioni di grave pregiudizio.



Continua a essere aperto anche il centro Antiviolenza “Riscoprirsi” dell’Ambito Corato-Ruvo-Terlizzi, contattabile ai numeri 0883 764901, 380 3450607.