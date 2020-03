Bari - Dodici ventilatori polmonari donati agli ospedali pugliesi 27/03/2020 Il presidente Emiliano ringrazia gli imprenditori oleari promotori della iniziativa di solidarietà





Bari, 26 marzo 2020 – Un’ importante iniziativa di solidarietà in favore del sistema sanitario regionale impegnato in prima linea in queste settimane a fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Dodici ventilatori polmonari portatili sono stati donati a sette ospedali pugliesi. Promotori della donazione, “Oleari pugliesi contro Covid 19”, un gruppo di imprenditori locali attivi nei settori della commercializzazione e della industria olearia, coordinati da Giuseppe Vacca.

Nel dettaglio 3 ventilatori sono stati destinati al Policlinico, 1 all’ospedale San Poalo, 1 all’ospedale Umberto I di Corato, 2 al Miulli di Acquaviva delle Fonti, 2 al Bonomo di Andria, 1 al San Camillo De Lellis a Manfredonia e 2 all’ospedale di Ostuni.

Il presidente Michele Emiliano esprime tutta la sua gratitudine al gruppo di imprenditori che hanno deciso di investire a sostegno della comunità e della rete sanitaria regionale, dotando alcuni ospedali di apparecchiature che possono contribuire a migliorare la gestione tempestiva dei pazienti. “In momenti come questo si dà un senso a parole importanti come comunità – dichiara Emiliano – a nome di tutti i pugliesi ringrazio gli imprenditori che ogni giorno portano in tutto il mondo in alto il nome della Puglia attraverso uno dei suoi prodotti migliori: il nostro olio”.

I ventilatori polmonari portatili potranno essere impiegati a supporto dei pazienti con insufficienza respiratoria conseguente al contagio del virus, sia durante la fase del trasporto che in quella della stabilizzazione prima del trasferimento negli ospedali pugliesi individuati dalla task force regionale come centri Covid.

La consegna dei ventilatori, forniti dalla MedicAir Sud rappresentata da Emilio Longo, è in corso in questi giorni, mentre l’assistenza tecnica è stata coordinata dall’Unità operativa di Cardiologia del Miulli del prof. Giuseppe Galgano.